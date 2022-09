FEDERER IZGOVORIO OVO PA SE SLOMIO: Mirka morala odmah da izađe na teren! Svi su gledali u njih (VIDEO)

Supruga Rodžera Federera, Mirka, lila je suze dok je trajao poslednji, oproštajni govor za kraj karijere.

Federer je u dublu sa Rafaelom Nadalom u Timu Evrope izgubio od Amerikanaca Džeka Soka i Frensisa Tijafoa iz Tima sveta, u tri seta. Posle meča, Švajcarac je kroz suze istakao da je srećan nakon "putovanja" protkanog brojnim uspesima.

- Bilo je predivno, rekao sam momcima da sam srećan, sjajan je osećaj biti ovde. Uživao sam, sve je bilo poslednji put za mene. Svi su ovde, porodica, prijatelji, navijači, nije bilo toliko stresno. Mislio sam u svakom momentu da će nešto da pukne, list, leđa. Meč je bio sjajan ne mogu da budem srećniji - rekao je Federer.

On se takođe i zahvalio svima koji su došli.

- Igrao sam sa Rafom, sve legende ovde Stefan Edberg, Rod Lejver, hvala vam svima. Nisam želeo da se osetim usamljeno na terenu, osetio sam se tako na sekund, ali kada sam se pozdravljao sa timom osetio sam da sam timski igrač. To ne omogućava singl mnogo. Bilo je neverovatno igrati sa njima, kroz ovo višegodišnje putovanje. Sa svim igračim iz mog i drugog tima, bilo je zadovoljstvo igrati. Osećaj je kao slavlje za mene i želim da se osećam ovako na kraju karijere, tome sam se nadao i tako se osećam.

roger and mirka 💔 pic.twitter.com/lPaYlGESPD — mimi🧍🏻‍♀️| i love roger federer (@rafastefbaes) September 23, 2022

Dugo je trajalo obraćanje, a Federer je govorio i o porodici. To ga je na kraju i potpuno pogodilo.

- Zar moramo da pričamo o tome? Do sada sam bio u stanju barem da govorim. Kada sam zamišljao, mislio sam da neću biti da govorim u ovom trenutku. Tu su svi. Moja prodoica naravno, toliko smo uživali tokom poslednjih 13 godina. Svi su tu momci, devojke, supruga koja me je toliko podržavala i naravno mogla je da me zaustavi pre mnogo vremena, ali nije. Dozvoljavala mi je da igram i terala da nastavim, stvarno je neverovatna i hvala joj. Hvala roditeljima... Previše je ljudima kojima bih morao da se zahvaljujemo, fantastično je bilo veče, hvala svima - poručio je Federer.

Tu se i slomio, a i Mirka koja je na kraju morala da se spusti do terena da mu prekine agoniju - usledio je dirljiv zagrljaj i Rodžer više nije morao da odgovara na pitanja.

