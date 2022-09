POSLE SVEGA ĐOKOVIĆ I KIRJOS POSTAJU PARTNERI? Novaka pitali o Kirjosu, on BEZ DILEME odgovorio: Naravno da bih voleo!

Nakon pobede protiv Pabla Anduhara i plasmana u četvrtfinale turnira u Tel Avivu, Novak Đoković je dobio jedno zanimljivo pitanje.

Novinare je zanimalo da li bi prihvatio opciju da jednog dana zaigra u dublu, a da mu partner bude Nik Kirjos.

Đoković je pomenuo narednog rivala na turniru u Izraelu iz kategorije 250, a ujedno je poručio i da ne bi imao problem da zaigra sa Australijancem u timu iako je pre manje od godinu dana to delovalo kao nešto što nikada ne bi moglo da se desi zbog istorije odnosa njih dvojice koju ljubitelji tenisa dobro poznaju.

- Moj naredni protivnik ovde je Pospišil, poznato je da je on jedan od mojih najboljih prijatelja na ATP Turu. Naravno da bih voleo da igram sa Nikom, sve dok je i on motivisan na tako nešto. On je sjajan dubl igrač. Osvojio je grend slem sa Tanasijem Kokinakisom. Fantastičan je kada je fokusiran na cilj, nadam se da će nastaviti da igra na ovom nivou - rekao je Novak.

Deportes | La condición de Djokovic para jugar con Kyrgios después de la polémica que tuvieron ➡ El serbio valoró en rueda de prensa la opción de estar junto a Nick en un dobles https://t.co/rjbQ8MutGe — La Razón (@larazon_es) September 30, 2022

Njega su pitali i kako se oseća zbog povratka takmičarskom tenisu posle dva i po meseca i finala Vimbldona.

- Znam da to zvuči kao kliše, ali srećan sam kad god izađem na teren i radim ono što najviše volim. Tenis mi je dao sve, prvi sam iz porodice uzeo reket u ruke i to je postao moj posao. Predstavljam svoju zemlju, koja je prošla kroz mnoge teškoće, sve to me ispunjava ponosom. Srećan sam i stalno se trudim da sebe podsećam da moram da nastavim da dajem sve od sebe.

Ukratko se osvrnuo i na meč sa iskusnim Špancem u kojem je odigrao jedan od najdužih gemova u karijeri koji je trajao 22 minuta.

- Mislim da sam odigrao odlično, posebno na početku meča. Bio sam veoma siguran, nisam osećao nervozu i mislim da je sve išlo glatko. Teren na kom igramo je veoma intiman, publika je blizu, osetio sam podršku. To mi daje mnogo snage, moj tim i ja smo srećni što smo ovde - zaključio je Đoković.

