NEVEROVATAN MEČ I VELIKA POBEDA ĐOKOVIĆA! Novaka ozbiljno NAMUČIO strašni Kanađanin, sledi prvo polufinale još od Vimbldona!

Srpski teniser, Novak Đoković, pobedio je Vaseka Pospišila u fantastičnom meču u četvrtfinalu turnira u Tel Avivu.

Novak je na kraj sa velikim prijateljem izašao u dva naporna seta 7:6 (7:5), 6:3.

Pet godina se nisu susreli Pospišil i Đoković. Prethodno je Srbin pobedio u svih pet međusobnih duela, a ovaj šesti bio je verovatno i najzanimljiviji.

Srpski teniser dugo nije mogao da osvoji poen kada Kanađanin pogodi prvi servis, a upravo je servis Pospišila borbu u prvom setu učinio veličanstvenom.

foto: EPA/Abir Sultan

Velika borba je došla do taj-brejka, tamo je delovalo da će Đoković lako stići do prvog seta kada je došao do 4:0.

Ipak, Pospišil je uspeo potpuno da se vrati u igru i izjednači na 5:5, ali je na set lopti Novak napravio još jedan mini brejk i time je obezbedio vođstvo u setovima.

Drugi deo igre krenuo je iznenađujuće - brejk loptom Kanađanina.

Pospišil je pretio, bio blizu brejka, ali Novak se izvukao, a onda već u narednom gemu oduzeo servis rivalu.

Ipak, nije uspeo Srbin da završi bez problema meč. Pospišil je igrao fantastično, vratio je brejk i odlično se držao sve do osmog gema drugog seta.

foto: EPA/Abir Sultan

Tada je Novak uspeo da napravi brejk, dođe do 5:3, a zatim je u narednom gemu uspeo da slomi rivala, prijatelja i partnera u organizaciji PTPA i zasluženo pobedi u veoma teškom meču.

Kako su mečevi u Tel Avivu, na turniru koji se igra za 250 bodova, prvi takmičarski za Novaka još od Vimbldona, ovo je i prvo polufinale srpskog tenisera još od grend slema u Londonu.

Đoković će za finale igrati protiv ruskog tenisera, Romana Safulina, 104. tenisera sveta.

Đoković - Pospišil 7:6 (7:5), 6:3

Tok meča:

II set:

6:3 - Kraj meča!

5:3 - Brejk! Dugo je trajala borba, Pospišil nije uspeo da iskoristi dve gem lopte pre nego što je Novak došao do druge brejk lopte na meču koju je i iskoristio.

4:3 - Siguran je Đoković bio u sedmom gemu drugog seta i sedmim as udarcem na meču je stigao do prednosti.

3:3 - Nije bilo naivno gledajući iz ugla Kanađanina pošto je Novak imao 0:30, ali četiri vezana poena osvaja kanadski teniser.

3:2 - Brejk! Vraća se Pospišil! Neočekivano uzbudljiv meč u četvrtfinalu turnira u Tel Avivu.

foto: EPA/Abir Sultan

Đoković ima probleme sa reketima. U Prvom setu je od trenera Gorana Ivaniševića tražio da ih nosi na španovanje. Nekoliko puta ih je menjao i izgleda da mu nešto ne odgovara.

3:1 - Prvi gem Pospišila u drugom setu. Pred njim je sada teži zadatak na servisu rivala.

3:0 - Ide Novak i do trećeg gema u drugom setu! Sada jedan od najboljih tenisera sveta ima veliku prednost nakon što ga je Kanađanin ozbiljno namučio u prvom setu.

2:0 - Brejk! I odmah to kažnjava Đoković! Novak je iskoristio svoju prvu brejk loptu u ovom sjajnom meču.

1:0 - Prvu brejk loptu na meču imao je Pospišil! Novak je servisom otvorio drugi set, našao se odmah u problemu, ali se izvukao i sada može znatno mirnije da nastavi meč.

I set:

Taj-brejk:

7:5 - Kraj seta! Novak vodi protiv Pospišila!

Ozbiljan tenis prikazali su Đoković i njegov prijatelj. Kanadski teniser je vrhunskim servisima odolevao Novaku sve do same završnice dramatičnog seta.

U taj-brejku je "pao", pa je Srbin imao velikih 4:0, ali to mu nije bilo dovoljno da mirno privede kraju "13. gem". Pospišil se vratio, ali Đoković je uspeo da još jednom napravi mini brejk, u najvažnijem momentu.

6:5 - Set lopta za Đokovića.

5:5 - Mini brejk! Vratio se Pospišil u potpunosti!

5:4 - Uradio je ono što je morao, sada će pokušati još jednom da napadne Novakov servis.

5:3 - I dalje je "živ" kanadski teniser.

5:2 - Jedan mini brejk vraća Pospišil, sada će imati dva servisa.

5:1 - Sve bliži je Novak osvajanju prvog seta.

4:1 - Sedmi as Pospišila na meču.

4:0 - Evo i novog mini brejka! Odlična situacija za Srbina.

3:0 - Još jednom siguran Novak.

2:0 - Usledio je as udarac!

1:0 - Odličan start i mini brejk Đokovića.

6:6 - Siguran još jednom i Novak! On je stigao do trećeg asa u gemu u kojem je osigurao igranje taj-brejka.

5:6 - Neverovatni Kanađanin je odservirao tri as udarca zaredom, pa je bez problema obezbedio taj-brejk. Đoković će ponovo servirati u nezgodnom trenutku.

5:5 - I još jednom je siguran Novak, toliko da puno sigurnije i ne može! Sa nulom se izvlači iz teške situacije i pritisak prebacuje na protivnika.

4:5 - Tek 16. poen koji se igrao nakon prvog servisa je izgubio Pospišil, ali je u istom gemu imao i as udarac, stigao je do 5:4 i Novak će servirati za ostanak u setu.

foto: Profimedia

4:4 - Definitivno se promenila situacija i sada se mnogo manje igra na servisu Srbina koji je osvojio još jedan gem bez izgubljenog poena.

3:4 - Velika borba u sedmom gemu prvog seta. Đoković nije uspeo da dođe do brejk lopte, iako je dva puta došao do izjednačenja. Pospišil u manjem procentu ubacuje prvi servis u odnosu na sam start meča, to je i dovelo do malo dužeg gema.

Ipak, nepogrešiv je kada ubaci prvi servis (13/13) i zahvaljujući tome je uspeo da dođe do novog gema.

3:3 - Najsigurniji gem za srpskog tenisera od starta meča. U prvih šest gemova nijedan od igrača nije napravio razliku u odnosu na protivnika.

2:3 - Mali pomak Novaka - prvi poeni na servisu protivnika. Đoković je uspeo da stigne do 30:40, ali uz prvi as na meču, Pospišil dolazi do novog gema.

2:2 - Druga je priča kada se početne udarce izvodi Đoković, da bi u takvim gemovima bio opasan, Pospišil će morati da se ozbiljno oznoji.

1:2 - Još jednom je izuzetno siguran Pospišil. Samo jednom u dva gema nije pogodio prvi servis, a osvojio je svaki poen u "svojim" gemovima.

1:1 - Po jedan as i dupla servis greška u uvodnom servis gemu Đokovića.

And we're off again 🙌 Stream live as Djokovic takes on Pospisil for a space in the @telavivopen semi-finals -->> https://t.co/hOHmv2faXn pic.twitter.com/u7FNyrY7VJ — Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2022

0:1 - Meč je počeo servisom Kanađanina i gemom koji je osvojio bez izgubljenog poena.

Uoči meča

Novak je u prvom kolu lako izašao na kraj sa Pablom Anduharom u dva seta.

Novak je nakon Lejver kupa prijavio dva turnira, Tel Aviv i Astanu, a takmičenje u Izraelu je započeo jednom ubedljivom pobedom protiv Pabla Anduhara kojem je dozvolio tek nekoliko gemova.

Veliko interesovanje vlada za njegove mečeve, u roku od pola sata su sve karte rasprodate, a naredni protivnik mu je veliki prijatelj, Pospišil.

Od 2013. godine su njih dvojica odigrali pet duela i Kanađanin nije uspeo da mu uzme ni set. Ipak, odavno se snage nisu odmeravale između njih dvojice, jer je poslednji susret odigran još 2017. godine u Istborn kada je bilo 6:4, 6:3.

Kurir sport