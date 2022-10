POSLE 35 GODINA BRAKA SVE I DALJE PRŠTI OD EMOCIJA I STRASTI: Srđan Đoković dočekao Dijanu na aerodromu, pao sočan poljubac!

Roditelji najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, Srđan i Dijana Đoković, viđeni su danas na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu.

Srđan je nestrpljivo čekao svoju suprugu da se vrati s puta, a onda je kao pravi džentlmen poneo njene kofere do kola.

Iako su već 35 godina u braku, strast se nije ugasila, pa je tokom susreta supružnika pao i poljubac, prenosi Blic.

Srđan i Dijana su u skladnom braku od 1986. godine i ponosni su roditelji tri sina Novaka, Marka i Đorđa.

Srđan i Dijana su se upoznali na skijanju na Kopaoniku. O njihovom prvom susretu pre dve godine govorio je Srđan u jednoj TV emisiji.

"Bila je u skijaškom kombinezonu, na vrhu planine Kopaonik. Prvo sam zapazio njenu siluetu. Došla je da skija i da polaže za učitelja skijanja i 'nasankala' se", rekao je uz osmeh Novakov otac.

Dijana je u emisiji "Dok anđeli spavaju" na Sputnjiku jednom prilikom govorila o tome kako se osećala kada neplanirano ostala trudna sa Novakom.

"Kratko smo se zabavljali kada sam ja ostala trudna. Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, sam rekla da ću dete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Bila je to neka moja želja da rodim to dete, a sad, šta god on odluči. Nisam mogla da obavezujem nekog sa kim sam nekoliko meseci bila u vezi, bilo mi je to malo previše", otkrila je Dijana.

Kurir sport