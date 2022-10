NOVAK OTKRIO ŠTA VOLI DA ČITA: Ruska literatura o zdravlju ga privlači, a OVE KNJIGE su obavezne na putovanjima!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković obišao je štand Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na beogradskom Sajmu obrazovanja i tom prilikom odgovarao na brojna pitanja novinara.

foto: Nenad Kostić

Kako je u toku i Sajam knjiga prisutne je zanimalo koja su to štiva koja Nole voli da čita.

"Volim literaturu ruskih pisaca koja se odnosi na zdravlje. To je oblast koja me dosta privlači, alternativni i prirodni način lečenja i to je nešto što trenutno čitam", otkrio je Nole i dodao:

"Volim da čitam i Jovana Deretića koji piše o našoj staroj istoriji, koji je stalno u mojim koferima kada putujem", rekao je Đoković.

(Kurir sport)