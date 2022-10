CELA SITUACIJA U AUSTRALIJI BILA JE CIRKUS - NOVAK NIJE KRIV! Amerikanac podržao srpskog tenisera pred AO: Razumem pravila, ali...

Američ Kristofer Jubenks apelovao je na australijske vlasti da dozvole Novaku Đokoviću da nastupi na Australijan openu.

Podsetimo, početkom godine najbolji srpski teniser je u Astraliji preživeo pravi pakao.

Srbin je deportovan iz Australije u januaru, pošto je ministar za migracije Aleks Hok procenio da "promoviše antivakserski pokret.

Dobio je trogodišnju zabranu izdavanja vize, koja može biti poništena "u određenim okolnostima."

Jubenks je u izjavi za "Tenis" istakao da Novak ne snosi krivicu za dešavanja u Australiji i nada se da će vlasti ukinuti zabranu Srbinu.

"Nadam se da će Novaku biti dozvoljeno da igra na ovom Australijan openu. Cela ta situacija je bila cirkus i sigurno za mnogo toga nije kriv Đoković. Mislim da je dosta krivice bilo upereno ka Teniskom savezu Australije i australijskoj vladi, mislim da su oni prenosili potencijalno pogrešne informacije. Novak je došao misleći da će moći da se takmiči, ali je zbog toga što su mu date pogrešne informacije deportovan", ističe Amerikanac.

foto: Profimedia

"Znamo za pravilo da, ako vas deporutju, ne možete da aplicirate za vizu naredne tri godine. To svi razumemo. Međutim, verujem da će Novak moći da igra, a i nadam se da će moći. Nadam se da će doći do nekog kompromisa koji će mu dozvoliti da se takmiči jer je on stvarno pokušao da prati sva pravila koja su mu predočena i to je stvarno bio nesrećni incident, sve to na koji se način odvilo", dodao je Jubenks.

Đoković je 4. januara krenuo u Australiju pošto mu je je prethodno odobreno izuzeće od obavezne vakcinacije. Dan kasnije krenula je prava tortura. Prošao je nekoliko saslušanja i smešten je u prtvor na aerodromu u Melburnu. Maltretiranje Srbina nastavilo, smešten je u ozloglašeni hotel u kom nije dobijao ni redovno hranu.

Đoković i njegov advokatski tim su odmah uložili žalbu na odluku granične policije o zabrani ulaska.

Da je reč o političkom progonu Novaka Đokovića jasno je i iz šokatne pretnje Vlade Australije, da neće poštovati odluku suda ukoliko ona bude išla u korist srpskog tenisera.

Uprkos svim pritiscima Novak Đoković je dobio Vladu Australije na sudu, pa je tom odlukom njemu vraćena viza za boravak u Australiji.

Međuti, Hok je iskoristio svoje diskreciono pravo i poništio vizu Novaku u skladu sa Migracionim aktom, pa je Srbin deportovan iz Australije.

Kurir sport