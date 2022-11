ĐOKOVIĆ POSLAO PORUKU ALKARAZU, MEDVEDEVU I NADALU: Novak dobio interesantna pitanja posle pobede nad Kresijem

Srpski teniser Novak Đoković uspešno je započeo takmičenje na mastersu u Parizu.

Đoković je u meču 2. kola savladao Amerikanca Maksima Kresija sa 2:0, a po završetku meča je na konferenciji za medije dobio nekoliko interesantnih pitanja

"Srećan sam kako sam igrao i iskoristio šanse koje sam imao uprkos nekoliko propuštenih šansi za brejk. Ovo je bio zanimljiv meč protiv igrača koji raspolaže jakim servisima – i povrh toga dosta rizikuje na svoj drugi servis – makar to i ne izgledalo tako s obzirom na činjenicu da je načinio mali broj duplih grešaka. Ipak – tokom taj-brejka prvog seta i u odlučujućem gemu drugog – upravo mi je duplom greškom dao željenu priliku da okončam meč u svoju korist. Njegovu igru odlikuje statistika „niskih procenata“, ali veoma cenim to što često izlazi na mrežu – što smatram dobrim za tenis. Zadovoljan sam svojom igrom – ograničenim brojem grešaka, dobrim servisom, čuvanjem svojih servis gemova; sve u svemu – veoma pozitivno za mene", ističe u prvom komentaru na pobedu nad Kresijem Novak.

Upitan da prokomentariše šta je za njega najvažnije u pripremi za odigravanje taj – brejkova protiv neugodnih servera kao što je Kresi, Đoković odgovara:

"Pre svega, mislim da je najvažnije da ste usresređeni na samog sebe i šta trebate da uradite, a ne na protivnika. Ne postoji garancija da ćete osvojiti sve svoje servis – poene, kako biste onda ostvarili svoj cilj time što ćete osvojiti poene na protivnikov servis. Jedno je servirati tokom običnog gema, a drugo kada igrate taj – brejk, gde može da vam se „stisne ruka“, da osetite pritisak – što se dalo primetiti kod Kresija. I pored toga – bilo mi je važno da odigram ono što je situacija zahtevala – bilo na servisu, bilo na razmenama, i sve se završilo odlično po mene", ističe Novak.

Upitan da uporedi svoja sećanja iz perioda kada se borio da postane broj 1 sa trenutnom situacijom u kojoj se nalazi „novopečeni“ broj 1 Karlos Alkaraz, Novak potvrđuje:

"I pre sam rekao da je Alkaraz u potpunosti zaslužio da bude broj 1 – posle sjajne sezone i odličnih rezultata – koji su najbolje merilo vašeg ranga. Osvojio je Grend Slem, Masterse – i iako ima samo 19 godina, veoma je zreo i energetičan, čemu sigurno značajno doprinosi njegov trener Huan Karlos Ferero – takođe nekadašnji broj 1. On zna kako da igrački, fizički i mentalno pomogne u tome kako da ostvari najveće ciljeve poput toga. E, sada – potpuno drugačije iskustvo je juriti i braniti mesto broj 1 – gde je pritisak potpuno drugačiji, kada vas svi jure da vas skinu sa trona - i potreban je novi nivo spremnosti i zrelosti da se to mesto odbrani. Videćemo kako će se izboriti sa tim, ali je sada zasluženo na vrhu“, napominje Đoković.

U prisećanju kako je to bilo za njega, Novak se sa osmehom podsetio:

"Moji dečački snovi da postanem broj 1, osvojim Vimbldon i pobedim Nadala su se ostvarili u dva dana, godine 2011. Sve je bilo kao na filmu, potpuno posebno, uz veliku proslavu u Srbiji sa hiljadama ljudi na trgovima... Nezaboravno..."

Roditeljstvo je Novaka značajno promenilo kao osobu – što potvrđuje u komentaru na podsećanje da su novi roditelji na turneji Medvedev i Nadal.

"U profesionalnom smislu se nisam promenio – nastavivši da radim na svojoj karijeri – zahvaljujući pre svega svojoj supruzi koja se posvetila našoj deci i time mi omogućila da se i dalje bavim tenisom na ovom nivou. Toliko je važno imati partnera koji će vas podržati u tome, i ona je puno žrtvovala kako bih mogao da nastavim da se takmičim. Zapravo – imao sam jednu od svojih najboljih sezona kad sam postao otac – 2014, 2015; osetio sam veliki nalet energije, motivaciju. Ipak, situacija se menja, i više niste vi najvažniji – i iako je sjajno pobeđivati i osvajati turnire, raditi sa svojim timom - kod kuće su prioriteti važnost potpuno drugačiji, deca i majka su najbitniji. Mislim da ipak svako te stvari doživljava na svoj, različit način – ali za mene je ovo najveći blagoslov u životu, i zajedno sa svojom decom prolazite kroz potpuno nova iskustva", naglašava Novak.

Upitan da li je to što njegov sin Stefan pomno prati tenis i često igra sa njim poseban izvor inspiracije za njega, Đoković potvrđuje: „Naravno, govorio sam o tome kako me nadahnjuje to kada prati moje mečeve, boravi na mojim turnirima, kako delimo emocije tokom i posle mečeva. Zanimljivo mi je da čujem njegove utiske posle mojih nastupa, i to sve ostavlja jedan poseban utisak na mene. Ipak, ono što je za mene najvažnije je da on uživa u sportu kao igri, da je to deo njegovog odrastanja i fizičkog i mentalnog razvoja – i da od svega toga nemam nikakva očekivanja, a kamoli da na njega stavljam bilo kakav pritisak. Apsolutno je prerano i izlišno pričati o bilo čemu poput njegove buduće karijere i sličnim temama“, uz osmeh i na francuskom odgovara raspoloženi Đoković na poslednje pitanje – na kraju ovog izazovnog ali ispunjujućeg trijumfalnog dana za njega.

Kurir sport / Vuk Brajović