ĐOKOVIĆ KREĆE U JURIŠ NA FEDEREROV REKORD: Cicipas pao osam puta uzastopno pred Novakom, ali sada će imati NIKAD VEĆI MOTIV!

Večernji termin u Torinu (21.00) nam predstavlja „Balkanski klasik“ između Đokovića i Cicipasa, u koji Novak „unosi“ impresivnu prednost u dosadašnjim mečevima od 9 pobeda i samo 2 poraza uz čak 8 uzastopnih pobeda u poslednjim mečevima.

Od 14 nastupa na Završnim Mastersima do sada, Novak je izgubio samo jedan meč u prvom kolu i to protiv Davida Ferera na njegovom debiju 2007.

U svojoj najboljoj sezoni u karijeri, koju je odlikovalo pametno planiranje, strpljenje i veliki broj odigranih mečeva, Grk predvodi ATP turneju sa 60 pobeda, broju odigranih mečeva (82) i (sa Alkarazom) po broju odigranih finala (2 pobede, 5 poraza). Stefanos bi u slučaju da ovde ponovo osvoji titulu (bez poraza) po prvi put u karijeri došao na prvo mesto ATP liste što bi predstavljao fantastičan uspeh na najuspešnijeg tenisera iz zemlje Helena.

Ako bi se vodili dosadašnjim uspesima, najveće šanse za prolazak u finalni vikend iz Crvene grupe imali bi najviši broj 1 u istoriji tenisa (Medvedev na 1.98 m, ukupno 16 nedelja u 2022. ) i prvi koji je posle Rodika 2004. poremetio dominaciju „velike četvorke“ na vrhu ATP liste - i njegov teniski prijatelj iz Srbije koji je ostvario najduži niz osvojenih trofeja u istoriji turnira (2012 – 2015) i koji bi se konačnim uspehom u Torinu izjednačio sa Federerom po broju osvojenih titula (doduše ne i mečeva, Federer na 59, Novak trenutno na 41).

Po prvi put u 15 nastupa na Završnom Mastersu Novak u turnir ulazi na mestu nižem od pozicije 3, a konačnom pobedom bi postao najstariji teniser koji je osvojio ovaj trofej (Novak 35 – Rodžer 30 godina). Po prikazanom najvišem nivou tenisa na Mastersu u Parizu, između ostalog baš i protiv Cicipasa, Novak bi mogao da bude "najtvrđi orah“ za sve entuzijastične mlađe izazivače na putu do torinskog trona. Ipak, to treba potvrditi i ovde, na terenu, u takmičarskom meču protiv najneugodnijih protivnika, a ne uz pomoć medijske pratnje kao što je do sinoćnjeg fijaska bio slučaj sa Nadalom.

foto: Profimedia

Servis, ritern, brzina kretanja, agresivna igra bez previše grešaka - uz ulaske u teren i kraćenje uglova sa izlascima na voleje – i istrajnost za moguće duge razmene i atletičnost koju bi takav stil igre zahtevao – spisak je „zahteva“ kojima bi Novak trebao da udovolji kako bi stekao prvih 200 bodova na ovom izuzetno važnom turniru za povratak u sam vrh ATP liste u bližem narednom periodu. Da je to krajnje ostvarivo – videli smo kroz sjajne pasaže igre protiv Kresija, Musetija, Cicipasa i Runea u Parizu, ali i onu „tamnu stranu“ velikog šampiona – sa kojom će Novak morati da se izbori kako bi sebe postavio u poziciju da se nadmeće za 6. titulu – već od večeras, i skoro bez šansi za „repesaž“ u preostalim mečevima protiv Medvedeva i Rubljova.

Ukrotiti odličnog Grka, koji se u svim svojim mečevima u Torinu bori za svoje prvo prvo mesto ATP liste u karijeri, biće prvi zadatak i imperativ za našeg šampiona večeras u Pala Alpituru.

Specijalni izveštač iz Torina: Vuk Brajović