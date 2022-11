ANALIZA PRED DUEL ĐOKOVIĆA I RUBLJOVA: Meč koji bi mogao da odluči polufinalistu Torina

Petostruki osvajač titule na Završnim Mastersima ATP Đoković danas igra svoj treći meč – a drugi na turnirima ovog formata – protiv nadahnutog Andreja Rubljova, koji je priredio jedno od najvećih iznenađenja turnira pobedom nad zemljakom Medvedevim u trileru u tri seta pre dva dana. Ovaj meč bi mogao da odluči o tome koji od njih dvojice bi već danas mogao da se kvalifikuje za subotnje polufinale u Torinu. Novaku bi to bilo 11 polufinale u 15 nastupa – u slučaju da dobije Andreja u 2 seta, ili ako to uspe da uradi u 3 – a šampion iz 2019 Cicipas pobedi šampiona iz 2022 Medvedeva. Polufinalista bi prvi put u karijeri postao Rubljov u slučaju da pobedi Novaka – a Medvedev Cicipasa – u slučaju čega bi o drugom polufinalisti direktno odlučivalo u poslednjem meču Crvene grupe između Đokovića i Medvedeva.

foto: AP

Učesnici prvog meča današnjeg programa Đoković i Rubljev su i ove i prošle godine dobili svoje uvodne mečeve u Torinu, a pobedom od 6-3 6-2 upravo nad Rubljovim Novak je tada obezbedio učešće u samoj završnici turnira. Da li će se istorija ponoviti i danas – biće zanimljivo videti – jer se oba igrača nalaze u odličnoj formi i znaju na šta bi mogli da se oslone u svojoj igri da dođu do izuzetno važne pobede u svom tek trećem meču. Rubljov je taj koji u meč ulazi “na krilima” uspeha u njihovom poslednjem susretu – ostvarenog na Uskrs u finalu Serbia Opena u Beogradu – dobivši Novaka u njegovom teniskom centru sa 2-1 u setovima – i uz veoma bolan rezultat u trećem – 6-0. Jedini prethodni put da se Đokoviću desilo da bez osvojenog gema izgubi set u završnici nekog turnira bilo je protiv Nišikorija u polufinalu Bazela 2011. U slučaju da dođe do toga da treći set odluči pobednika – i ako je sudeći po statistici - naš as bi mogao da figurira kao favorit, jer je u dosadašnjih 275 odlučujućih setova osvojih njih 199 (izgubio 76). U slučaju da se to desi – a Cicipas oživi svoje šanse za polufinalom pobedom nad Medvedevim večeras od 21 časova – zaokruženi 200-ti dobijeni odlučujući set bi Novaku bio izuzetno značajan ne samo zbog plasmana u polufinale, već i činjenice da protiv Medvedeva neće igrati opterećen imperativom pobede – i možda moći da malo uštedi energije pred polufinale sa Rudom, Fricom ili Ože Alijasimom. Naravno, najbolje bi bilo ne ulaziti u takve kalkulacije – jer je Medvedev taj koji sa 7-3 u pobedama ubedljivo vodi u dosadašnjim mečevima protiv Grka, a – opet – Cicipas igrač koji je sve tri pobede stekao u njihova tri poslednja meča, od kojih je jedan bio upravo na zajedničkom debiju na Završnim Mastersima 2019 u Londonu – kada ga je i osvojio.

foto: AP

Kako su i Nadal i Cicipas porazima izgubili šansu da u Torinu izbiju na čelo ATP liste – pre početka večerašnjeg programa će biti održana posebna ceremonija dodele trofeja prvoplasiranom igraču za ovu sezonu, Karlosu Alkarazu – koji je morao da odustane od nastupa u Italiji usled povrede stomačnog mišića. Time je Španac postao najmlađi igrač u istoriji i 50 izdanja ATP rang-lista, a ujedno i teniser koji je – da bi to ostvario – napravio najveći skok od minule sezone, kada je bio tek 32. Na ovome mu je više puta unapred čestitao i rekorder u ovom segmentu Novak Đoković (sa 7 sezona završenih na prvom mestu) – kome nezvanične vesti iz Australije o tome da će mu biti omogućeno da učestvuje na narednom Australijen Openu i bori se za svoju 10. – odnosno 22. Grend Slem titulu daju veliku i važnu nadu da bi mogao već veoma brzo od početka naredne sezone da ugrozi status popularnog “Karlitosa” i nastavi tamo gde se privremeno zaustavio u proleće ove godine – na 373 nedelja na čelu profesionalnog teniskog karavana.

(Vuk Brajović)