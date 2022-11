EPSKA PORODIČNA PROSLAVA: Đoković razbijao na terenu, a REAKCIJA njegove ĆERKICE na kraju oduševila sve (VIDEO)

Novak Đoković ubedljivo je savladao ruskog tenisera Andreja Rubljova rezultatom 6:4, 6:1 u drugom kolu završnog Masters turnira, a to je itekako znala da proslavi njegova porodica na tribinama.

U centru pažnje bila je ćerka Tara, koja je bila oduševljena očevom pobedom.

Novak je nakon meča otkrio koliko mu znači podrška dece i supruge Jelene.

"Do sada nisam imao priliku da me ćerka i sin gledaju od prvog do poslednjeg trenutka. Njihovo prisustvo mi uliva dodatno samopouzdanje i snagu", rekao je ponosni tata.

Đoković je ovom pobedom obezbedio plasman u polufinale, a u poslednjem kolu grupne faze igraće sa Danilom Medvedevim u petak.

Kurir sport