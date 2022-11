AUUU, KAKVE REČI RUSKOG ASA! MEDVEDEV IMPRESIONIRAN NOVAKOM: Đoković je liga za sebe

Ono što su Novak Đoković i Danil Medvedev činili danas na terenu olimpijske dvorane Pala Alpitur – više je od sporta, rivaliteta, vrhunskog profesionalizma i događaja od javnog značaja.

Ako u više mahova i publika ostane bez daha – ali i članovi stručnih štabova oba igrača, koji bi trebali da ih poznaju “u dušu” – onda – šta reći, šta napisati?

Logično, presrećni smo što je Novak zabeležio svoju osmu pobedu nad Danilom i ostao na putu da ostvari najveći finansijski prihod osvajanjem Završnog Mastersa – ali, naravno, to mu nije bilo ni na kraj pameti kada je volšebno pronalazio kvantume nedefinisane energije da odigra još jedan udarac, stekne još jedan poen. Bizarno je – ali kako ne spomenuti – da je u media centru turnira bilo takvih izveštača koji su bili spremni da se “opklade” da je to bila glavna motivacija za pobedu u ovakvom meču, što je sramota i za tenis i za profesiju. Bilo kako bilo – i kome šta zapalo da čita i iz čega da se informiše posle ovakvog viteškog nadmetanja – najinteresantnije je bilo čuti šta je sam Danil Medvedev imao da kaže posle meča.

foto: Profimedia

Interesantno – nasmejan i vedrog duha – Rus se prvo suočio sa pitanjem Kurira:

Da li je ovo više od sportskog rivalstva, i da li su Novak i on “liga za sebe” – ako se sagleda sve što krasi njihove mečeve do sada?

“Novak je u “ligi za sebe” – to je sigurno – uz Rafu i Rodžera, pa tek onda sledimo svi mi. Možda se neko usudi da im se u jednom trenutku približi po broju osvojenih slemova ili nekom drugom statističkom uspehu – ali to treba sačekati i videti šta bismo tada mogli da kažemo. Sebe definitivno ne stavljam u to društvo – iako smo imali neke teške mečeve – i pored toga što sam ostvario neke važne pobede. On je dominantan u našim međusobnim susretima, i tu nema šta da se doda. Možda smo blizu jedan drugog tokom ovakvih mečeva – ali u načelu ne mogu porediti sebe sa velikom trojkom”, iskren je Medvedev.

Upitan da li je bila pogrešna percepcija pre meča da se – uz Novakove 2 pobede i njegova 2 poraza – ovako neizvestan i iscrpljujući meč nije očekivao – I da li je nešto “ovladalo” njima kada su danas izašli na teren što je uticalo da prikažu ovakav nivo igre – Danil kaže:

“Da, pre meča nisam bio baš motivisan, ali sam tokom njega video da Novak igra 100% - pa rekoh – onda ću i ja. Nije baš da sam očekivao da ću izgubiti 6-0 6-0, ali nisam ni mislio da ovako zagrizem. I tako je zabava počela, i to je sve.

Medvedev je u ovom i prethodnom meču imao servis za pobedu – i propustio obe šanse. Šta je bio razlog tome – glasilo je pitanje?

“Ništa složeno – jednostavno, ubrljao sam…”, uz ironičan osmeh saopštava Rus. “Katastrofa, eto šta je to. Barem mi je drago da ovaj meč nije odlučivao o daljem plasmanu u polufinale – pa ovaj na neki način ne uzimam za ozbiljno. Ali, da – potpuno jezivo je podbaciti na takav način – i nemam drugog izbora nego da budem bolji sledeći put…” prenosi nam Medvedev.

I pored toga – i sezone koja mu nije donela očekivane rezultate – Medvedev smatra da njen finiš i nivo igre prikazan u Astani, Beču i danas protiv Novaka daje nade za optimizam za sledeću sezonu. “Siguran sam da ću uspeti da uradim nešto važno I veliko u budućnosti. Sada ću biti tužan dan-dva, a onda napokon idem na odmor. Ostalo znate – pripreme za sledeću sezonu”, zaključuje začuđujuće dobro raspoložen Medvedev.

Odmori, Danil - zaslužio si, majstore…

Specijalno iz Torina: Vuk Brajović