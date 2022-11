NOVAK OTVORIO DUŠU! EKSKLUZIVNA ISPOVEST: Iscrpila me 2022. godina i sve šta se dešavalo, sada želim samo JEDNO

Kraj sezone! Bila, ne ponovila se! Doduše, ovaj deo na kraju može da se i ponovi. I još neki momenti, poput Vimbldona. Sve ostalo, nikako... Nikada!

Novak Đoković pokorio je Torino i došao do šestog Završnog mastersa u karijeri. A posle svega usledio je razgovor za Kurir.

Slavlja je prvenstveno bilo u krugu Novakove porodice i tima, koji su tokom cele ove sezone, a naročito u periodu posle Vimbldona i četiri dvoranska turnira koje je naš as odigrao - bili Novakova nepresušna podrška do poslednjeg atoma snage, do najvišeg nivoa ljubavi, posvećenosti, stručnosti, mudrosti. Čuli su se širom stadiona i Stefan i Tara, na nogama ga bodreći skoro u svakoj pauzi između poena supruga Jelena, stric Goran, menadžeri Eduardo i Elena i njegovi "pretorijanci" Goran Ivanišević, Marko Paniči i Ulises Badio. Uz njih, širom sveta, za svog Noleta su navijali sa neiscrpnom strašću iseljenici iz Srbije (ali i drugih okolnih zemalja), teniski globtroteri koji su se sudbinski vezali za njega i publika raznih afiniteta, koja je najlepšu demonstraciju počasti ovom izuzetnom šampionu i pobedniku na terenu i van njega prikazala upravo sinoć u Pala Alpituru uglas skandirajući njegovo ime.

Dirljivo, čarobno, osećajno, a pri pomisli šta je sve Novak Đoković doživeo ove godine i u kakvim bitkama se nalazio, vredno iskrenih suza radosnica.

Zamolili smo ga da za Kurir rezimira kraj sezone i da naznake planova za narednu 2023. Evo šta je srpski teniser rekao:

- Završetak sezone nije mogao biti bolji. Doživeo sam samo jedan poraz nakon Vimbldona u finalu Pariza, a od tada, samo pobede. Trijumfovao sam u tri od četiri turnira u dvorani na kojima sam učestvovao; inače sam često beležio uspehe na turnirima u dvorani tokom svoje karijere. Uslovi su mi odgovarali, i pronalazio sam svoj najbolji tenis upravo u ovim okolnostima - počinje Novak.

- Ne osećam se onako umorno i fizički iscrpljeno kao što se možda oseća većina mojih rivala na kraju ove sezone s obzirom na to da nisam igrao toliko turnira na kojima su oni nastupali. Svežije sam završio ovu sezonu, ali sam mentalno i emotivno dosta iscrpljen na njenom kraju. Ako je do tenisa, svaki turnir ovog ranga izvlači dosta iz tebe i zahteva mnogo energije na svakom nivou. Uz to, ova godina je bila toliko zahtevna, neobična i čudna, i mene i moje najbliže ljude je dosta iscrpila - prenosi nam naš šampion.

- Radujem se odmoru u narednih nekoliko nedelja, ali ni za to neću imati puno vremena jer bi već uskoro trebalo da počnem pripreme za Australiju. Sjajna je vest da sada znam da ću tamo nastupati. Veoma mi odgovara i uvek sam nastojao da imam jasnoću u svom rasporedu, da znam gde i šta igram, jer se na taj način bolje pripremam za naredne turnire i sezonu uopšte.

- Nažalost, tu izvesnost nisam mogao da imam tokom ove sezone u više navrata - jer sam u velikoj neizvesnosti dosta čekao informacije o tome da li ću moći da nastupam na turnirima u Australiji i Americi. Srećom, sada toga nema, barem kada je Australija u pitanju - srećan je zbog toga Đoković.

- Što se tiče planova za narednu sezonu, veoma dobro znam šta mi je cilj, a znate ga i vi. Između ostalog, tamo sam devet puta osvajao titulu. Osećam se odlično, pripremiću se najbolje što mogu i pokušati da otpočnem sezonu u Australiji na način koji je važio za veći deo moje karijere, pa ćemo onda videti šta ide posle - odvažno zvuči Novak na kraju našeg razgovora u ovoj dramatičnoj, ali na kraju trijumfalnoj godini za njega i sve one za koje je ovaj teniser više od sportskog šampiona. Ako nekima i reč "heroj" zvuči možda prejako, neka ponovo razmisle. Bravo, Novače, uspeo si!

