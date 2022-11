GORAN IVANIŠEVIĆ KAO NIKAD PRE OTVORENO O NOVAKU: O ovim rečima legendarnog Hrvata dugo će se PRIČATI!

Specijalno za Kurir: Vuk Brajović

Kao i uvek kada igrač osvoji neki važniji turnir, posebno je interesantno čuti reči njegovog glavnog trenera – što daje tako željeni uvid u stvari koje se dešavaju “iza scene”, unutar šampionskog tima. Goran Ivanišević je bio posebno rečit, analitičan, iskren i – dragocen sagovornik – koji se na početku osvrnuo na izazove koji su obeležili upravo završenu ATP sezonu:

“Sve u vezi ove godine je bilo drugačije, posebno, čak i Vimbldon. Teška godina – ali na kraju nje na ovaj način osvojiti Završni Masters…? Mislim da je neko odozgo odlučio da na ovaj način završi godinu, i on je to zaslužio. Niko ne zna kako je bilo biti deo tima ove godine, kako je njemu bilo, koliko je bilo zahtevno i teško – ali se na kraju sve isplatilo. Svako od nas iz njegovog tima je na sebe uzeo deo tereta, jer smo iskreno osećali da je to naša dužnost prema njemu – i videli ste kavim impresivnim tenisom je ove nedelje okončao ovu priču…” kaže Ivanišević.

“Pritisak je sastavni deo tenisa, ali ne ove vrste koji smo mi imali. Nismo mogli da planiramo, da se pripremamo. Te možeš – te ne možeš da igraš; pripremaš se za turnire gde si potom sprečen da nastupaš. Srećom, sve više zemalja se otvaralo – ali se ponovilo sa Ju Es Openom posle Vimbldona. Srećom, dočekali smo lepe vesti iz Australije. Čekanje vas tiho satire… Na kraju, vidite da bi Novak završio na 1. mestu da su se bodovi sa Vimbldona računali – a da ne pričam o 8.000 bodova na turnirima na kojim mu nije bilo dozvoljeno ni da se pojavi…Srećom, ovaj trofej je bio nešto što smo priželjkivali – nešto zaista veliko!” direktan je Goran.

Na pitanje – kako se Novak danas priprema, sa napunjenih 35 godina i posle toliko godina na turneji, Ivanišević prenosi: “Novak trenira više nego ikada do sada, više nego kada je imao 22 godine. Zato je toliko dobar i zato će biti još bolji. Volja da trenira, da napreduje, da bude bolji kod njega je – neverovatna. Izuzetno vodi računa o svom telu. U moje vreme se prestajalo sa tenisom u 30,31 godini – i posmatran si kao starac kome je vreme da se udalji sa turneje. Ali sada – neverovatne stvari se dešavaju: pogledajte Rodžera do pre nekoliko godina, Rafu, Novaka. Svi pričaju o dolazećoj generaciji mladih asova, što je zaista super za tenis – kao i činjenica da nikada nismo imali mlađeg broja 1 u liku Karlosa Alkaraza. Ali Novak je još uvek tu, još je gladan za pobedama, igra neverovatan tenis – i već sada razmišlja o pripremama za narednu sezonu. Njegov um će uvek biti takmičarski, tražiće izazove i nastojaće da ga motiviše da bude spreman da se bori za sve Grend Slemove i ostale veće turnire”, prenosi nam on.

foto: Profimedia

“Novakov servis je pre često bio podcenjivan, ali mu je pružao ono što je bilo potrebno. Sada je još bolji, ali on uvek nastoji da ga unapredi. Pogledajte statistiku od ove nedelje, i uzmite u obzir činjenicu da ga je služio kada je bilo najvažnije – a da je osetno popravio drugi servis. Servis ga vadi iz brojnih komplikovanih situacija – ali, ponavljam, uvek može da se podigne na novi nivo, da bude bolji”, objašjava Goran.

Zamoljen da objasni razlike u tome šta je nekada činilo razliku u pripremama igrača – a šta danas, Ivanišević kaže:

“Današnji igrači nisu nužno fizički spremniji nego što smo mi bili. Na primer, ja sam svoju karijeru počeo s drvenim reketom, pa zamislite kakva snaga je tu bila potrebna… Činjenica je da danas mnogo više i bolje paze na svoje telo, da ih prate veći timovi. Pre si putovao samo sa svojim trenerom, a sada uz sebe imaš ceo tim. Takođe, razvoj teniske opreme je neverovatan. Iako su od naših dana nastojali da uspore terene kako bi mečevi duže trajali, ali se Novak fantastično prilagođava svim tim promenama. On je bukvalno “genije” za to; pogledajte kako se kreće po terenu, proklizava na svim podlogama – to je uistinu čudesno. Cela teniska scena vas upućuje na to da stalno napredujete – ali vam daje i mogućnost da se kvalitetnije oporavljate, i zato neki od starijih asova i dalje igraju impresivan tenis i veoma uspešno se nose sa mlađim od sebe”, opisuje nam legendarni “Zec”.

“Nismo znali za dosta toga u naše vreme – a da mogu da se sada vratim u njega, mnogo toga bih radio drugačije. Sve što sada mogu da radim je da ga posmatram sa divljenjem kako svakog dana dolazi na trening – i šta uspeva da uradi na terenu. On i mnogi drugi teniseri iz ove ere su zaista čudesni sportisti i atlete, i obožavam da ih posmatram”, kaže Ivanišević.

foto: Profimedia

Upitan na kom segmentu igre bi Novak mogao još da napreduje, trener šestostrukog osvajača Završnih Mastersa otkriva:

“Novak je čovek koji svaki dan radi na svemu, poredi se sa sobom iz prethodnih vremena, gleda snimke i statistiku - i usavršava se na svaki mogući način. Eto, njegov servis ove nedelje je bio fenomenalan, a ono što me raduje su češći izlasci na mrežu, zatvaranje mreže. Bolje se oseća na mreži, hrabro izlazi na nju. Naravno, može se još raditi na svim udarcima, jer će u konkurenciji toliko dobrih mlađih igrača morati da se stalno usavršava – ali je, na primer, bekhend ove nedelje bio skoro nepogrešiv. Uživam da gledam kako radi i napreduje, i siguran sam da će dalji rad dati rezultate koje mi svi želimo”, zaključuje Goran.

Kurir sport