KIRJOS POSTAVLJA USLOVE ĐOKOVIĆU: Nik prihvata Novakov poziv samo u JEDNOM SLUČAJU! Ako se dogovore napraviće potpuni HAOS!

Srpski teniser, Novak Đoković, najavio je spetkakularan meč koji bi mogao da se odigra pre Australijan opena.

Peti teniser sveta trenutno učestvuje na turniru u Adelajdu, a pre Australijan opena, mogao bi da odigra egzibiciju koja bi definitivno izazvala puno pažnje lokalnih, ali i ljubitelja tenisa širom sveta.

U pitanju je meč koji bi Đoković igrao protiv Nika Kirjosa.

"Razgovaramo sa Australijan openom da uradimo nešto za nedelju dana pre početka turnira. Da, pričao sam i sa Nikom, voleo bih da igram sa njim. I on je prihvatio, ali tražio je da budu kraći setovi. Videćemo da li će nam to uspeti", otkrio je Đoković.

Istorija odnosa Srbina i Australijanca dobro je poznata. Kirjos je često osporavao praktično sve što Novak uradi ili kaže, međutim, došlo je do velikog preokreta tokom drame Đokovića u Melburnu na početku 2022. godine.

U najtežim trenucima, Kirjos je bio jedan od retkih koji je stao u odbranu srpskog kolege, a to je Novak i te kako znao da ceni.

"Nisam mu bio omiljen tip, hajde da to tako kažemo, dugi niz godina. Ali on je bio jedan od retkih koji je stajao uz mene prošle godine i ja to poštujem i cenim. U tim trenucima se zapravo vidi ko vas zaista podržava i ko je uz vas,a ko prati, pretpostavljam, tok društva i pritiske koje mediji vrše na vas. Davao mi je bezrezervnu podršku u trenucima kada sam bio mnogo osporavan, i njega kao Australijanca, to sam mnogo poštovao. Od tada se naš odnos promenio na bolje", rekao je Đoković.

