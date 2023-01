NOVAK PROGOVORIO O POVREDI KOJA GA JE MUČILA: Nekoliko puta sam osetio da me zateže mišić!

Đoković je u finalu svog prvog turnira u 2023. godini posle preokreta pobedio 33. tenisera sveta, Amerikanca Sebastijana Kordu sa 6:7, 7:6, 6:4 i osvojio 92. trofej u karijeri čime se izjednačio sa Špancem Rafaelom Nadalom.

Novak je na startu konferencije za medije istakao je proveo prelepih 12 dana u Adelejdu.

"Baš sam uživao, na terenu i van njega. Navijači su mi pružili puno ljubavi i to je pozitivno uticalo na moj boravak u Australiji", rekao je Novak koji se potom kratko osvrnuo na dešavanja iz 2022. godine:

"Rekao sam na prvoj konferenciji da imam mnogo više pozitivnih iskustava u Australiji i da ne želim da odbacim to zbog onoga što se dogodilo prošle godine. Osećam se veoma prijatno ovde, nisam imao nikakvo negativno iskustvo . Svi ljudi koje sam sreo bili su jako ljubazni prema meni".

Novak je istakao da je turnir u Adelejdu bio sjajna priprema za Australijan open, na kome ima najveća očekivanja.

"Pet sjajnih mečeva... Nisam mogao da nađem bolju pripremu pred Australijan open. AO je glavni razlog što sam u Australiji, ali u isto tako želim da pobedim na svakom turniru na kom učestvujem. Radujem se Melburnu, volim da igram tamo. Sada imam nedelju dana za oporavak i rad na detaljima u igri, telu i pripremi uma za ono što me očekuje", ističe srpski as.

foto: Speed Media / Icon Sportswire / Profimedia

Novainare je zanimalo i kakva je situacija sa povredom mišića koju je zadobio na meču protiv Medvedeva. Na pitanje da li je postojala opasnost da ne izađe na teren danas, Novak je odgovorio:

"Dobro sam se osećao kada sam se probudio. Sinoć sam do kasno radio sa fizioterapeutom. Pričao sam i sa lekarima sa turnira. Sve je bilo u redu. Nekoliko puta sam tokom meča osetio da me zateže mišić, ali nije to bilo ništa zabrinjavajuće", otkrio je Đoković.

Na pitanje novinara da li se oseća nepobedivo, Nole je dao izuzetno zanimljiv odgovor.

"Ne, ne zaista. Niko nije nepobediv. Videli smo najbolje u istoriji našeg sporta da gube u velikim mečevima. Pa i ja sam gubio mečeve u kojima sam vodio. Nekada pobediš, nekada izgubiš... Statistički, mislim da imam više pobeda, zbog čega sam srećan, ali je teško reći šta je formula za izlazak iz takvih situacija", iskren je srpski as.

Novak se sada seli u Melburn, gde se od 16. do 23. januara održava prvi Grend slem u sezoni. Novak na popularnom Ozi openu napada svoju jubilarnu 10. titulu.

Kurir sport