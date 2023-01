REVOLUCIJA! NOVAK PREUZIMA VOĐENJE SVETSKOG TENISA: Sprema se brutalan udarac za ATP, Đoković ima NEVEROVATNU podršku

Novak Đoković priprema pravu tenisku revoluciju! Njegovo viđenje profesionalnog tenisa ne poklapa se sa razmišljanjima ATP i VTA organizacija, što nailazi na sve veću podršku u među teniserima i teniserkama.

Uostalom, sastav izvršnog odbora Asocijacije profesionalnih teniskih igrača već dovoljno govori! Zvanično je saopšteno da su rukovodeće telo u PTPA imenovani druga teniserka sveta Tunišanka Uns Džabir, španska igračica Paula Badosa, Amerikanka Betani Matek-Sands, kineska igračica Sajsaj Ženg, deseti igrač sveta Poljak Hubert Hurkač, Amerikanac Džon Izner i Kanađanin Vašek Pospišil.

Naravno, tu je i Novak Đoković koji je najavio stvaranje ovog udruženja uoči US Opena 2020. godine, nakon što je napustio funkciju predsednika Saveta igrača ATP-a.

U saopštenju se navodi da će se ovaj odbor "fokusirati na napredak prava igrača, razvoj i unapređenje tenisa na globalnom nivou".

Đoković je prošle nedelje govorio da je PTPA jedinstvena u tenisu, nazvavši je "organizacijom koja je 100 odsto posvećena igračima".

"Nismo prihvaćeni niti uključeni od strane organizatora grend slemova, ATP ili WTA, pa to otežava situaciju. Ali ovo udruženje mora da živi. To mora da postoji jer nažalost igrači nisu 100 odsto zastupljeni u svetu tenisa", rekao je Đoković.

Da pojasimo: ATP i VTA gube trku sa Novakovom organizacijom. Razlog za to je činjenica da PTPA želi da igrači imaju daleko veća prava (a, oni slabije rangirani i mnogo veće zarade).

To je svakako nešto što privlači tenisere na Đokovićevoj priči, a ujedno ih i distancira od matične organizacije.

Neće biti iznenađenje ako u budućnosti PTPA postane i krovna teniserka organizacija.

Šta želi Novak?

PTPA ima potpuno jasan plan i program delovanja. Naime, oni se zalažu da se promeni praksa po kojoj funkcioniše ATP, a vezana je za novčanu raspodelu sredstava.

To funkcioniše po principu 50 dosto novca ide turnirima, a isti deo imaju i igrači. Novak i ekipa smatraju da igrači treba da dobiju više, a posebno se to odnosi na one koji ispadnu u početnim kolima turnira...