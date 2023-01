DETALJNA ANALIZA ŽREBA ZA AUSTRALIJAN OPEN: Prikazano je bilo - predvidljivo! Povoljno po ljubitelje "belog sporta" u Srbiji

Australijen Open je objavio žreb za ovogodišnji turnir – i utisak je da je prikazano bilo – predvidljivo.

Šta to konkretno znači u “dešifrovanju” rasporeda mečeva najboljih tenisera i teniserki sveta?

Prvi nosilac i branilac titule iz 2022. Rafael Nadal će imati “trnovit put” koji bi – u slučaju da ne bude fizički spreman - mogao da dovede do njegove rane eliminacije, ili poslužio da diže formu kroz turnir – što bi ga činilo sve opasnijim za preostale protivnike. Drejper i Mekdonald predstavljaju ne baš zanemarljive izazove Špancu u prva dva kola, dok bi ga već u osmini finala čekali igrači koji bi mogli da ga dobiju – Hačanov ili Tijafo. Dodatna neugodnost Rafi je činjenica da je Medvedev trenutno mnogo lošije rangiran u odnosnu na njegov trenutni nivo igre, tako da bi ga prošlogodišnji protivnik iz finala – u slučaju da dobije Kordu, a zatim Šapovalova ili Hurkača – čekao već u četvrtfinalu. Slatka osveta Rusa za poraz iz 2022. – veoma moguća, ako do tog meča uopšte i dođe. Jedini igrač iz Srbije u ovom delu žreba – Dušan Lajović – je u prošlosti umeo da iskoristi Australijen Open kao platformu za povratak u formu – ali je pitanje da li su njegove igre u poslednje vreme na tom nivou da bi mogao da izvede jedno od najvećih iznenađenja prvog kola – pobedom protiv Denisa Šapovalova?

foto: EPA/DEAN LEWINS

Treći nosilac Cicipas ima “minu” već na samom početku njegove ovogodišnje kampanje u liku neugodnog Kventena Alisa (namučio Đokovića prošle nedelje u Adelejdu), a u trećem kolu već dokazanog protivnika na tvdoj podlozi – Botika Van der Zanšlupa iz Holandije. Ako “Grčki bog” prođe ove nemale izazove, u osmini finala bi ga izazivali Siner ili Museti – koji će takođe u prvom kolu imati zanimljive protivnike u Herisu, odnosno Edmundu. Plasman u osminu finala Ože Alijasimu i Noriju mogli bi da poremete Ćorić i Serundulo, a Kanađaninu možda nešto i ranije – zemljak Pospešil u prvom ili I dalje borbeni Vavrinka u drugom kolu. Teško je predvideti ko bi iz ovog dela žreba mogao da se bori za ulazak u četvrtfinale a da se pritom ne vodimo “starom slavom” – ali bi dobrim igrama I mirnom glavom u prvim kolima to na kraju zaista I mogli da budu glavni nosioci – Cicipas, Siner, Nori ili Ože Alijasim.

foto: EPA/Alessandro Di Marco

Gornja polovina donjeg – “srpskog” dela žreba – je “nabijena” zanimljivim mečevima od samog početka. U tom smislu su već u prvom kolu interesantni mečevi Rubljova i Tima, po svemu sudeći nedovoljno spremnog Kirijosa i neugodnog Safiulina, Krajinovića i Runea i Dimitrova i Karaceva. “Kralj Melburna” Novak Đoković kreće u svoju istorijsku kampanju za osvajanje 10. trofeja Normana Bruksa u meču protiv Roberta Karbaljesa Baene – odličnog protivnika za razigravanje na početku turnira, dok bi ga u trećem kolu čekao ili u Oklandu odlični zemljak Laslo Đere – ili “stari znanci” Karacev ili Dimitrov – sa kojim danas trenira na Rod Lejver Areni. Dosta povoljan žreb za Novaka bi ga vodio u smeru meča protiv Pabla Karenja Buste – aktera onog infamoznog meča na Ju Es Openu kada je Novak diskvalifikovan, što bi Đokoviću dalo dodatni takmičarski elan pred očekivani susret sa jednim od igrača koji su ga pobeđivali u 2022. – Rubljovom ili Runeom. Naravno, ni Filip nije bez šansi protiv devetog nosioca iz Danske – gde bi njegovo iskustvo moglo da bude “iks faktor” u prelomnim momentima meča. Na spomen mogućeg meča Đoković – Đere, mnogi će se setiti sjajnog duela koji su imali na Serbia Openu, ali bi na Rod Lejver Areni taj meč bio sigurno mnogo manje neizvestan.

foto: EPA/DIEGO FEDELE

Osmi nosilac i verovatno najteži mogući protivnik Novaka Đokovića u polufinalu – Tejlor Fric – ima neugodan izazov u prvom kolu protiv Bazilašvilija, koji u danu nadahnuća može da pobedi skoro svakoga. Ako prođe tu prepreku, Miša Kecmanović bi ga čekao u trećem kolu, što bi takođe bio jedan od “hit-mečeva” tog dela turnira. Švarcman i Zverev – preostali nosioci tog dela žreba – nisu baš u reprezentativnoj formi, tako da tu ne bi bilo ogromno iznenađenje ako bi se umesto njih u šesnaestini finala u žrebu pojavili Gofen ili Džordan Tompson. Lep meč bi mogao da bude još jedan “klasik” Beretini – Marej, a pobeda bi lepuškastog Italijana vodila na jednog od miljenika domaće publike Tanasija Kokinakisa. Na putu ka osmini finala bi im se isprečio Roberto Bautista Agut – teniski spartanac koji je, nažalost, u poslednje vreme u promenljivoj formi. Heroj iz Monte Karla 2022. Davidovič Fokina će teško izaći na kraj u prvom kolu sa Bublikom ako mu glava ne bude “na pravom mestu” (kao i njegovom protivniku, uostalom) – ali je teško videti da će bilo ko drugi osim Kaspera Ruda biti kandidat za plasman u jedan od najtežih mečeva osmine finala – u kome bi se Norvežanin najverovatnije sreo sa Beretinijem. Fric, Beretini, Rud (i Zverev) su ovde neosporno najveći kandidati za meč sa Đokovićem u polufinalu – što bi bio fantastičan ishod za sve ljubitelje tenisa.

foto: Profimedia

Ako se poredi gornji I donji deo žreba, Novak je svakako u jačoj konkurenciji – jer su Fric i Beretini u dobroj formi (dokazano na Junajted Kupu), što bi moglo da bude veoma povoljno za njega, jer bi do eventualnog finala imao kompletne “testove svakojakog opterećenja” kao pravu pripremu za finale. Biće zanimljivo videti ko će izroniti kao drugi učesnik finala iz gornjeg dela žreba – ali je drugi favorit po bukmejkerima – Danil Medvedev – po svemu sudeći najviše očekivan da popuni to mesto. U slučaju da se to desi – istorijski meč za pamćenje bi posedovao duplo više kvaliteta sam po sebi, i tek onda bi se videlo zbog čega su Novaku pobede u Astani, Torinu i Adelejdu bile toliko važne.

foto: EPA/MATT TURNER

Kod dama – najveća vest dana do žreba bila je trudnoća višestruke Grend Slem šampionke i sada uspešne menadžerke Naomi Osake – ali po njegovom objavljivanju – jasno je da – ništa nije jasno. Ženski tenis na početku sezone predstavlja erupciju iznenađenja i neočekivanih rezultata, i zbog toga je bezbedno odrediti širi krug favoritkinja za ulazak u finale. Po svemu do sada viđenom na pripremnim turnirima, to bi bile Švjontek, Žaber, Badosa, Ribakina, Pegula, Sakari, Garsija, Sabalenka i Gof – uz zanimljive uloge Trevisan, Pliškove, Kasatkine, Ženg, Kvitove, Azarenke i Kiz i neke od mladih talentovanih teniserki koje će zasijati kroz dalji tok turnira.

foto: AP

Sve u svemu – dosta očekivano i povoljno po ljubitelje tenisa u Srbiji i šire – pa se nadamo da će brojne neprospavane noći u naredne 2 nedelje doneti prava zadovoljstva pravim poklonicima “belog sporta”. Uživajte!

(Vuk Brajović)