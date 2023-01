NE OSEĆAM SE KAO ZLIKOVAC! Novak Đoković pred početak AO: Želim da budem bolji od Nadala - želim da budem bolji od svih! (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković govorio je o očekivanjima pred početak Australijan opena, a dotakao se i mnogih drugih tema.

Nole ima priliku da se, ukoliko trijumfuje na prvom Grend slemu sezone, približi Rafaelu Nadalu po broju titula na najvećim teniskim takmičenjima.

"To je realnost, pogotovo u medijima. Posvećuju dosta pažnje, veliki broj članaka pišu o tome, prate nadmetanje Nadala i mene, pogotovo na najvećoj teniskoj sceni, grend slemovima. Stalno se vodi debata ko je veći u istoriji, svestan sam toga. Na neki način, želim da budem bolji od njega, želim da budem bolji od svih, ne znam zašto se ne bih tako postavljao, zato i igram i dalje", objasnio je Novak.

Protekle godine jedna od najboljih tenisera današnjice propustio je učešće na Australijan openu, a sada se osvrnuo i na taj momenat.

"Iskoristio bih još jednom priliku da se zahvalim srpskoj zajednici, ljudima koji su bili ispred tog hotela svaki dan i podržavali me. Neću nikad zaboraviti. Došao sam 12 meseci kasnije da se pokažem na terenu. Osvojio sam titulu u Adelejdu, kako sam završio prošlu, tako sam počeo i ovu sezonu. Sviđa mi se kako se osećam na terenu i igram, imao sam manje probleme, sitne povrede, nadam se da ću to sanirati do prvog meča. Pred izlazak na teren sam imao malu dilemu kako će me dočekati, ali je u Adelejdu sve bilo izvrsno. Nisam čuo nijedan negativan komentar, hvala ljudima što su mi pokazali da žele da sam ovde", rekao je Đoković.

foto: AP Photo/Aaron Favila

Mediji, posebno Zapadni, Novaka zbog njegovog stava oko vakcine doživljavaju negativcem.

"Ne osećam se kao zlikovac. Prilično je specifično, možda prema medijima koji su me tako oslikavali. To je prošlost, ništa slično ne osećam ove godine. Da nisam mogao da nastavim, ne bih bio ovde. Sva ona iskustva koja sam imao prethodno u Australiji su preovladala iskustvo iz prošle godine. Moj pogled ka Australiji je uvek bio pozitivan, to se održava na moja izdanja. Moj rezultat to može da potvrdi. Gledao sam ka tome da se vratim i igram tenis, to je ono što najbolje činim, i da ćemo iz toga da dobijemo neke dobre vibracije", zaključio je Novak.

(Kurir sport)