LASLO SKINUO PROKLETSTVO MELBURNA Đere posle plasmana u 2. kolo AO: Srećan sam zbog ove pobede

Veliki borac iz Sente dobro raspoložen posle prvog ulaska u drugo kolo Australijan Opena u karijeri.

Za prijatnu promenu – raspoložen za duži razgovor sa našim medijima bio je Laslo Đere posle prvog prolaska u drugo kolo Australijen Opena – isposlovano pobedom protiv Belgijanca Berksa u 4 seta.

„Veoma sam srećan što sam po prvi put prošao prvo kolo u Australiji posle pet poraza na startu ovog turnira prethodnih godina - i pobedom počeo Grend Slem sezonu. Bio je težak meč, možda ne zbog same igre i protivnika, nego i što sam osećao pritisak zbog prethodnih poraza u prvom kolu. Prethodne dve godine sam imao dosta težak žreb (Nadal i Šapovalov) - a sada me je i žreb poslužio. Uslovi su bili izuzetno teški. Mislim da nikada nisam igrao na bržem terenu, niti igde gde su brži uslovi – bilo na ATP turu ili Grend Slemovima. Iz tog razloga nije bilo nekih dugih razmena, ali kada je došlo do dužih poena u trećem setu, onda sam osećao i napor usled velike vrućine. Da je bilo više relija, bilo bi jako teško izdržati danas“, uvodi nas u tok meča iz njegovog ugla Đere.

„Veliku ulogu u ishodu meča su igrali servis i ritern. Uz dosta uspona i padova sam uspeo da dobijem, preokrenem i prelomim rezultat u trećem setu. Takođe - iskustvo me je poslužilo danas – i to je bila važna prednost za mene“, zaključuje on.

foto: Kurir Sport

U narednom kolu ga čeka meč protiv iskusnog i znatno uspešnijeg Grigora Dimitrova u karijeri, o kome naš as kaže: „Nikada nismo igrali do sada. Dobro poznajem njegovu igru, često sam ga gledao – i on je sjajan igrač, težak protivnik. Tako je to kada niste nosilac na grend slemu – može vam se desiti da već u prvom kolu igrate protiv nosioca, a u drugom - skoro obavezno, ako ne dođe do iznenađenja u tom delu žreba. Imam nekoliko dobrih partija ove godine, osećam se inače komforno na terenu. Danas to nije bio slučaj, ali se nadam da će nas organizator staviti na neki veći teren, koji je je malo sporiji. Imao sam priliku prekjuče da treniram na 'Rod Lejver areni' – i ne može da se poredi sa ovim terenom u tom smislu. Ne očekujem baš da dobijemo 'Rod Lejver', ali makar neki manji stadion. Nepisano je pravilo da su ti tereni ipak malo sporiji, što bi mi odgovaralo“, naglašava simpatični Senćanin, dodajući da je brzina podloge na Terenu 14 danas bila čak neverovatnih 30% veća nego što je to bio slučaj pri igri na Rod Lejver Areni.

„Nisam imao vremena da pričam sa svojim timom o njemu, i mislim da ćemo to tek sutra obaviti. Verujem da će ključni faktori za moju eventualnu pobedu biti servis, ritern – i to da mu ne dozvolim da on vodi igru i napada. Potrebno je da ja kontrolišem igru i da izlazim na mrežu kada mi se ukaže prilika.To je nešto novo u mojoj igri što sam počeo da primenjujem krajem prošle godine otkako radim sa novim trenerom Levinskim. On me definitivno tera da više idem napred što se dokazalo dobrim već u Vinston Sejlemu, kada sam to dodao u svoj repertoar“, ističe Laslo.

„Sa Levinskim imam veoma dobru saradnju; dobro se razumemo i van terena - na privatnom planu. Dosta se fokusiramo na servis, ritern, neke taktičke aspekte igre i kao što sam rekao - da idem napred, izgradim poen i napadam. Ta promena mi nije bila preteška za adaptaciju - ali sam imao probleme da završim poen kada je protivnik u potpunoj defanzivi. U situacijama kada se najčešće igra slajs ili vraća loptica visoko tri metra iznad mreže - ostajao sam nazad i iznova gradio poen. Radili smo na tome da te lopte koristim za osvajanje poena – i sa tim ciljem idem napred. Možda neću završiti na željeni način svaki poen, ali ako je neki dobar procenat uspešnosti, onda se to isplati. Druga stvar je da protivnik zna da neće moći da se vrati na slajs, već će pokušavati na druge načine, pa ću ga naterati na grešku“, detaljno objašnjava inovacije u strategiji svoje igre Đere.

foto: Kurir Sport

Laslo već neko vreme posebno radi na psihološkoj pripremljenosti za mečeve, i za ovaj Australijen Open nije radio ništa drugačije u fazi priprema nego što inače čini: „Pritisak je sastavni deo našeg sporta - i na ovaj ili onaj način je prisutan u svakom meču, te sam se donekle navikao na to. Pokušavao sam da odradim sve svoje rutine pred meč, kao što bih to radio i inače - i da budem pozitivan, verujem u sebe i da se fokusiram na igru, a ne na rezultat“, napominje Laslo na tu temu, i nastavlja: „Sarađujem sa Vladom Kitanovićem od pretprošle godine. Išao sam i pre toga na neke razgovore kod psihologa. Nije to ništa strano i mislim da igrači mogu imati koristi od toga. U današnje vreme možda nije nešto što je sasvim uobičajeno, ali sigurno je da više igrača to koristi nego pre 15 godina“, kaže on.

Đere je jedan od igrača koji će braniti boje Srbije protiv Norveške u Dejvis Kupu, posle čega sledi deo turneje na šljaci u Južnoj Americi. A do tada – ako bude ponovio nivo igre iz većeg dela današnjeg meča – gledaćemo Lasla u trećem kolu Australijen Opena u subotu.

(Iz Melburna za Kurir: Vuk Brajović)