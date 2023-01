DETALJNA ANALIZA NOVAKA ĐOKOVIĆA: Servis je dostigao viši nivo, pokreti su brži, A OVAJ NJEGOV UDARAC POSTAO JE NAJBOLJI IKADA

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je na startu turnira rutinski savladao španskog tenisera Roberta Karbaljesa Baenu sa 3:0 u setovima.

Publika u Rod Lejver Areni priredila je spektakularan doček šampionu, koji iz dobro poznatih razloga prošle godine nije bio u mogućnosti da brani titulu. Za sjajnu podršku Nole im se odužio na najbolji mogući način - fantastičnom igrom protiv upornog Španca.

Njegov uspešni start na Australijan openu komentarisao je u emisiji Puls Srbije Bogdan Obradović, teniski trener.

- Ne znam kako je on uspeo da se nosi sa tim pritiskom. Pogotovo s obzirom na ono što se dešavalo prošle godine. Ipak ste živo biće, neki tragovi moraju da ostanu. Svako se nosi sa svojim bolom i svojom problemima, a mislim da je Novak najbolji u svemu tome. Toliko izgleda sveže i motivisano sa tom energijom, zaista svaka mu čast - kaže trener i dodaje:

- Ja mislim da je uspeo da napravi tu kontrolu emocija i uzimanja dobre energije od publike. Sve ono loše je gurnuo u prošlost. To je jedini način da odradite turnir kako valja.

Obradović je potom komentarisao samu Novakovu igru:

- Teniski, mislim da je Novak počeo da igra brže. Moguće da je to iznuđena taktika zbog poverede. To nije nimalo lako sprovesti. Lako je reći koja taktika da se koristi, ali nije lako to primeniti.

Govoreći o Novakovim udarcima posebno je istakao njegov ritern.

- Servis mu je jako napredovao i mislim da je to jedan od važnijih elemenata njegove igre. Ima izbalansiran forhend i bekhend, dok je kod drugih igrača uglavnom jači jedan ili drugi. A njegov ritern je možda nabolji udarac svih vremena. To govori o spremnosti da uvek napravite brejk, a da s druge strane osvajate svoj servis.

