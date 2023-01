ĐOKOVIĆ BESAN PRED NOVINARIMA U MELBURNU: Ja sam laka meta, LINČUJU ME bez objašnjenja, a prave od mene zlikovca

Burnu konferenciju za medije održao je nervozni Novak Đoković, nakon pobede u drugom kolu Australijan opena.

Srpski teniser se najpre osvrnuo na probleme sa povredom leve noge zbog koje je išao u svlačionicu tokom drugog seta.

"Bolje je prošao prvi meč vezano za povredu, imao sam postepeno pogoršavanje, intenzitet se pojačavao. Medicinski tajm-aut gde sam izašao i promenio steznik plus popio lekove, te pilule su počele da deluju posle 30 minuta, u 4. setu sam osećao da sam mogao da se krećem. Nisam udarao lopte kako sam želeo, proklizavanja su bila veliki problem. Bol je bio podnošljiv osim ekstremnijih lopti, morao sam da spustim ruku i da budem agresivniji. Nisam tražio da dugo ostajem u poenu, već sam želeo da se što kraće igraju i funkcionisalo je. Nije idealno, sada je još lošija situacija, ne treniram danima između mečeva zbog prostora i vremena da se oporavim i da sebi dam što veće šanse za naredni meč", rekao je Đoković i dodao:

"Nema previše izbora... ili nastaviti dalje, ili ne. Želim da nastavim dalje i uvek ću iskoristiti šansu. Dobra stvar je što imam dan odmora, to je dobro, daje se prilika za oporavak, da dovedeš stanje u bolje. Pre dve godine sa drugim delom tela i pocepanim mišićem, uspeo sam da osvojim turnir. Neka bude tako i sada. Bio sam optimista posle prvog meča, juče i danas, bilo je stvarno dobro, da mogu i bez tablete da igram, uzeo sam ih za svaki slučaj. Ne može da se predvidi bol, ni kako će se odvijati situacija. Neću trenirati, nadam se da ću imati dovoljno dobar osećaj da se takmičim".

foto: AP Photo/Dita Alangkara

Govorio je Novak i o problemu sa navijačima zbog kojih se ljutito obratio glavnom sudiji pre nego što su provokatori izbačeni sa tribina.

"Ono što mi jako smeta je to što smo stavljeni u situaciju da igrači moraju da budu zlikovci, da moram da ih izbacujem. Dva seta su mi bili preko glave. Postoji kodeks ponašanja. Ima mnogo više ljudi koji su ok, to su bili određeni pojedinci pod dejstvom alkohola. Korektno je da navijaju protiv mene, ali onog trenutka kada neko prelazi granicu... dobacivanje, psovke, stvari koje su vezane za povredu, čovek ne može da ne odreaguje, ako neko radi to bez prestanka dva sata, vreme je da neko nešto uradi. Kada niko ništa nije uradio, ispada da sam ja loš momak i da sam ja nekoga izbacio. Očigledno je i treba da ih izbace. Zašto ja moram da se bavim time i ti dopuštaš to. Zahvalio sam se kad su ih izbacili, to je trebalo da urade ranije".

Pričao je srpski teniser i o nesporazumu sa televizijom "Eurosport" i objavom zbog koje je morao da se oglasi na društvenim mrežama.

"Izbrisali su ovo, sklonili su video, Barbara se izvinila, Boris mi je pisao. Ja volim "Eurosport", gledam skijanje ceo život, ali oni ljudi... Mora da postoji ATP i VTA zaštita blagovremena i da neko nešto uradi. Ja sam laka meta da budem zlikovac. Neke stvari mogu da trpim, a neke ne. Zašto niko ne objasni zbog čega sam ja linčovan? Ali to se svodi na isto, ako smo deo ovog tura, mora da postoji podrška, odgovornost i zaštita, a ne da me "rostiljate" u medijima, a oni ćute", zaključio je Novak.

Kurir sport