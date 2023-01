LJUDI, ŠTA SE OVO DEŠAVA?! TOTALNI POTOP FAVORITA U MELBURNU: Medvedev eliminisan sa Australjian opena, Korda u osmini finala

Američki teniser Sebastijan Korda plasirao se u osminu finala Australijan opena pošto je u 3. kolu slavio nad ruskim igračem Danilom Medvedevim sa 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:1).

Sebastijan Korda u osmini finala foto: EPA/JOEL CARRETT

Potop favorita u Melburnu se nastavlja! Posle Rafaela Nadala, učešće na prvom grend slemu u sezoni završio je i Medvedev od kojeg se mnogo očekivalo. Mnogi su ruskog igrača videli kao najveću pretnju Novaku u završinici Australijan opena.

Ovo je svakako bio meč karijere sjajnog Amerikanca koji je na samom startu meča, u jednom od najdužih gemova na ovom turniru, pokazao da neće biti nimalo lak rival. Odmah je napravio brejk i dobro poljuljao samopouzdanje Rusu. Usledio je fanstastičan tenis, razmena brejkova, izjednačenje (6:6), a pobednika je odlučio taj-brejk. U toj igri živaca slavio je Korda (9:7).

foto: EPA/JOEL CARRETT

Američki teniser bio je odličan i u nastavku igre - napravio je brejk u drugom gemu (2:0) i do kraja seta nije ispuštao prednost (6:3).

Medvedev nije nalazio rešenje ni početkom trećeg seta, odmah na startu je izgubio servis, a Korda je stigao do velikih 4:2 i tu stao! Amerikanac je počeo da greši, Rus je to iskusno iskoristio i stigao do važnog preokreta (4:5). Uveo je neizvesnost u meč bar na trenutak, ali više od toga nije mogao.

Sebastijan Korda će u osmini finala igrati protiv poljskog tenisera Huberta Hurkača koji je ranije danas bio bolji od Denisa Šapovalova.

(Kurir sport)