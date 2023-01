Ne valja! Nimalo!

Novak Đoković je pri rezultatu 4:5 nezgodno doskočio na povređenu nogu i tom prilikom prolomio se bolan krik "Rod Lejver arenom".

Uffff el isquio de la pierna izquierda Djokovic… pic.twitter.com/BR03H3k4VC — Germán R. Abril (@gerebit0) January 21, 2023

Od tog trenutka Novak, koji je do tada ubedljivo vodio, nastavlja slabijim ritmom i Bigarin dolazi do izjednačenja (5:5), a potom i do preokreta (5:6).

Definitivno ga povreda mišića i dalje mnogo muči i pitanje je kako će se odvijati dalja situacija...

(Kurir sport)