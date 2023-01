KADA ME ONA POGLEDA... MA TO JE NEŠTO NAJLEPŠE NA SVETU! Novak se RAZNEŽIO kao nikada do sada: Emotivnim govorom dirnuo planetu!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nakon plasmana u četvrtfinale Australijan opena emotivno je govorio o svojoj deci Stefanu i Tari.

Legendarni as Džim Kurijer po završetku meča postavio je Đokoviću pitanje mališanima, i Novak se potpuno raznežio u tom momentu.

Kurijera je zanimalo da li Stefan i dalje uživa u tenisu.

"Stefan voli da igra tenis, uživa u tome. Najvažnije od svega je da voli ono što radi. Naravno, ja kao otac želim da bude aktivan i zdrav. On voli tenis, gleda svaki meč. Kad dođem kući za mene nema pauze od tenisa, moram da igram sa njim svaki dan. Ko zna, možda se jednog dana Stefan i ja vratimo ovde da zajedno igramo u dublu", rekao je Novak.

Novak ne krije da uživa u ulozi oca.

"Biti otac dva predivna mala anđela je najbolje iskustvo koje sam mogao da doživim u životu."

Posebno emotivan bio je dok je govorio o svojoj princezi Tari.

"Nju tenis ne zanima. Voli balet, gimnastiku. Ona je veoma slatka devojčica. Drži me čvrsto na zemlji, pokreće me svakog dana. Kada me ona pogleda, ma to je najlepši pogled na svetu. Nedostaje mi", raznežio se Novak.

Podsetimo, srpski as je izborio plasman u četvrtfinale pošto je ubedljivo savladao Australijanca Aleksa De Minora sa 6:2, 6:1, 6:2.

