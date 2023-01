GRK DOMINANTNO DO POLUFINALA AUSTRALIJAN OPENA: Cicipas oduvao Lehečkog i juriša ka završnici Melburna (VIDEO)

Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se u polufinale Australijan opena, pošto je slavio nad češkim igračem Jiržiom Lehečkim sa 3:0 (6:3, 7:6 (6-2), 6:4).

Grčki teniser je od samog starta meča stavio do znanja ko će diktirati tempo igre - već u drugom gemu stiže do brejka, potpom potvrđuje prednost i stečeno do kraja seta drži pod kontrolom.

Drugi set je doneo daleko agresivniju igru češkog tenisera, pa je tako Cicipas u četvrtom gemu morao sa spasava čak pet brejk lopti. U nastavku je usledila rezultatska klackalica, oba tenisera su čuvala svoj servis i set je uveden u taj-brejk u kojem je dominantan bio grčki teniser.

Treći set nije doneo mnogo uzbuđenja, bilo je jasno da Lehečki nema rešenja za sjajnu igru Cicipasa koji je obezbedio prvo polufinale na Australijan openu.

Grk će u polufinalu Grend slema u Melburnu igrati protiv Karena Hačanova koji se ranije danas plasirao u polufinale jer mu je Sebastijan Korda predao meč u trećem setu zbog povrede.

(Kurir sport)