NOVAK PRIČAO O POVREDI, PROVOKACIJMA, NAREDNOM RIVALU... Miljan i ja smo stalno u automobilu, idemo na četiri lokacije!

Iz Melburna za Kurir - Vuk Brajović

Kako ponekad statistika ništa značajno ne govori, tako ni rezultat ne odražava ono što se dešavalo na terenu. U takvom meču je Novak Đoković ubedljivo pobedio Andreja Rubljova u 3 seta (6:1, 6:2, 6:4), a da pritom na terenu mira nije bilo.

Ominozna dupla servis-greška na samom početku podstakla je sumnju da iznenadan bol u podlaktici sa poslednjeg treninga pred meč nije rešen, ali se Novak konsolidovao, otresao i iako malo napetiji nego što bi i on voleo da bude ekspresno rešio prvi, pa drugi set uz rane brejkove i konsistentnu kombinaciju servisa i efikasne realizacije prilika u kraćim razmenama.

foto: EPA/JAMES ROSS

Ono u šta je Rubljov polagao nadu, da produži meč što je više moguće i time možda uvede faktor povrede u jednačinu, nije funkcionisao po njegovoj želji, što je bio slučaj i sa poenima sa većim brojem razmenjenih udaraca, u čemu je Novak takođe bio dominantan. Ako Rubljov nije uspeo da tom strategijom ugrozi Novakovu stabilnost i postavljanje na udarce na svim pozicijama na terenu – postavlja se pitanje: Ko i kako to uopšte može da uradi ove godine u Melburnu, sa ili bez povrede, svejedno?

"Ništa me posebno nije impresioniralo u Novakovoj igri večeras, jer ionako znam da je jedan od najboljih igrača u istoriji. Mislim da je ovo jedan od najboljih mečeva, ako ne i najbolji, koji je odigrao protiv mene, a svakako bolji od kada me je pobedio poslednji put u Torinu. Trudio sam se da ne obraćam pažnju na njegovu povredu i sve što se priča o njoj, već samo nastojao da produžim meč za još jedan gem. Ipak, kao što sam rekao – igrao je sjajno večeras. Lični sam zadovoljan napretkom u svojoj igri u fizičkom, ali i mentalnom smislu, i nadam se da će nam za koju nedelju biti javljeno da li ćemo moći da igramo na Vimbldonu – najvažnijem turniru našeg sporta", kratko i jasno je preneo svoje utiske iz meča Rubljov.

foto: AP Photo/Ng Han Guan

Polufinalista Đoković je pričao o drugim brigama:

"Tomi Pol je odličan igrač, vodi ga vrstan trener i postiže odlične rezultate u poslednje vreme. Iako je u svom prvom polufinalu u karijeri za taj meč ću morati da se ozbiljno pripremim, kao što je bio slučaj i sa Rubljovom," hvali svog narednog protivnika Novak.

"Ne mogu da kažem da se sada osećam najbolje od kada nastupam u Australiji. Srećom, puno toga sam ostvario u Melburnu i to mi puno znači pred naredne mečeve. Ipak, istakao bih da mi dve poslednje pobede bez izgubljenog seta protiv veoma renomiranih protivnika puno znače, i šalju važnu poruku narednim konkurentima. Nikada nisam izgubio polufinale u Australiji, nadam se da će i ovoga puta ta tradicija biti nastavljena. Nikada mi ne nedostaje odlučnost u nastupima na turneji, uvek dajem sve od sebe, a pogotovo na Grend Slem turnirima. Osećam da, ipak, ove godine postoje posebni motivi i zbog prevazilaženja povrede, ali i drugih faktora. Ove godine sam neporažen u Australiji i nadam se da ću nastaviti tim putem", kaže o svom učinku u Australiji ove godine Novak.

Upitan šta misli o Američkom faktoru u tenisu danas, Novak sa poštovanjem kaže:

"Amerika i severnoamerički kontinent su veoma važni za naš sport i tamo se održavaju neki od najvažnijih turnira u kalendaru. Mislim da je važno za tenis da Amerikanci postižu dobre rezultate, po tradiciji lansiraju veliki broj kvalitetnih igrača, a trenutno vidimo 4-5 mladih tenisera i teniserki koji nadiru ka samom vrhu. Smatram da postoje i određene karakteristike koje odlikuju Američki stil tenisa, a tu pritom ne mislim na atraktivnu garderobu „Velikog Foa“ (Tijafo)“, kaže Novak u šali, i nastavlja:

"Taj stil je drugačiji od onih koji potiču sa drugih kontinenata i odlukuje ga jak i precizan servis, i često agresivan izlazak na mrežu. I pored toga, neki od najvećih šampiona našeg sporta (Sampras, Agasi, Konors, Mekenro) gajili su različite stilove igre. Na primer, Agasi je bio sjajan riterner, ostajao na osnovnoj liniji i to u eri kada je česta praksa bila da se igra servis-volej. Uz to, tenis se izuzetno razvio, kao i prateća tehnologija. Podloga na Grend Slem turnirima se menjala jer, znate, do ’88, ’89 godine su tri od četiri Grend Slema bili igrani na travi. Takođe se više proklizava na terenu, i u tom smislu je i taj stil nadgrađen proteklih godina. Istakao bih i da u američkom tenisu imamo i inovatora poput Kresija, momka koji voli da posle oba servisa izađe na volej..." detaljan je Novak po ovom pitanju.

foto: EPA/FAZRY ISMAIL

Odnos Novaka i publike je bio prožet turbulentnim momentima i u ovom meču:

"Ponašanje nekih ljudi u publici ume da bude frustrirajuće, ali ako se već dešava, ne postoji mnogo toga što sam u stanju da uradim osim da se obratim organizatoru. Provokacije se ne mogu tolerisati, pogotovo ako se ponavljaju, ali time što postoje ovakve situacije nikako ne treba generalizovati ocene u odnosu prema celoj publici. Eto, večeras smo imali situaciju sa jednim navijačem Rubljova, koji se, posle upozorenja, tokom ostatka meča ponašao u granicama sportskog navijanja", kaže Đoković.

Česta tema u medijima ovih dana su bili Novakovi komentari u pogledu medijskog izveštavanja, čemu Novak nije pridavao puno značaja danas:

"Činjenica je da se vaša i moja ocena fer i odmerenog izveštavanja razlikuju, a ono što bih voleo više da vidim u toj profesiji je više poštovanja prema igračima, a manje repetitivnog, jednoumnog narativa", ističe naš as, i dodaje:

"Bez vas, bez medija, nas sport ne bi bio ovako globalno popularan, svi smo deo sporta koji volimo i od koga živimo. Ima ljudi koji su možda pristrasni koji me vole vise ili manje. Teško je definisati fer izveštavanje, to je široka i relativna tema..."

U razgovoru sa srpskim medijima, po običaju – išlo se šire, a počelo sa rođendandžijom, Novakovim fizioterapeutom i kumom Milijanom Amanovićem:

"Miljan je puno radio ovih dana, trudi se kao uvek i daje svoj maksimum. Ja sam krstio njegovu decu, imamo kumski odnos, mnogo ga poštujem i volim – i jedan je od meni najbližih ljudi u životu. Prirodno, jedan je od ljudi kojima najviše verujem i zato ima važnu ulogu u Novak teniskom centru. S obzirom na kraj saradnje sa Ulijem i početak sa Klaudijom zamolio sam ga da bude uz nas u Australiji. Ovih dana smo, sa obzirom na okolnosti, proveli dosta vremena u automobilu. Idemo na tri, četiri različite lokacije – na tretmane na različitim mašinama. Trudimo se da izvučemo maksimum iz ove situacije, da dovedemo moje telo u stanje da izdrži 5 setova. U poslednja dva meča imamo posebno razloga za zadovoljstvo. Kasno završavamo jer kasno igram, pa se u rane jutarnje sate ide na spavanje. Kako nemam trening imamo vremena za dodatni oporavak. Veoma sam mu zahvalan na svemu, jer bi bez njega bilo neuporedivo teze u ovim okolnostrima“, kaže Novak o Miljanu, i dodaje u pogledu povrede sa treninga

"Ništa strasno sa zglobom, to su usputna svakodnevna zatezanja - danas je to bio zglob, sutra vrat..."

Publici se vidno dopala pozdravna poruka Rodžeru Federeru i porodici, prvi javni gest posle dirljivog oproštaja na Lejver Kupu u septembru prošle godine. Upitan da li su se njih dvojica čuli u međuvremenu, i da li bi zaista želeo da mu predloži da idu na skijanje zajedno, Novak nam prenosi:

"Nismo se čuli od Lejver Kupa, odnosi nam se nisu menjali, napredovali od tada – ali ne isključujem mogućnost da to bude drugačije u budućnosti. Moje poštovanje i divljenje prema njemu se neće promeniti, jer je on dao značajan doprinos da je tenis danas tu gde jeste, kao i svi igrači. Zbog toga mi je drago da sam kroz razgovor sa Kurijerom imao priliku da mu pošaljem poruku. Voleo bih da skijamo zajedno, jer dobro znate da sam odrastao na planini, a pretpostavljam da je i on dosta skijao jer je iz Švajcarske. Koliko znam, on se ustručavao da skija zbog karijere, ali sa mnom nije takve situacija. Ja sam opsednut skijanjem, i ni jednom sponzoru nisam dozvolio da mi to ograniči ni na koji način“, uz osmeh kaže Novak.

Od Australijen Opena Novak na dresu predstavlja novog partnera - još jednog sa kojim ima zajedničku filozofiju i životnu misiju:

"To je austrijska firma „Waterdrop“, koja sarađuje i sa Fricom, Danijel Kolins. Nedavno su ušli u tenis, mlada su firma, postoje 3,4 godine i već su postigli veliki uspeh, izašli na berzu...Njihov poslovni cilj je da se što više umanji korišćenje plastike što je i dalje veliki izazov za čovečanstvo, dugotrajan proces, i veliki broj ljudi to želi da promeni. Druga važna poruka je podsećanje da ljudi trebaju češće da se hidriraju, što oni vrše kroz plasman karakteristčnih flaša i kockica elektrolita, jer ljudi često zaboravljaju da popiju dovoljno tečnosti i vode tokom dana. U tom smislu sam se našao sa njima, imamo velike planove. Glavni su sponzori turnira u Becu, i nameravaju da uđu sa još više resursa u tenis. Sviđa mi se način na koji ljudi koji vode firmu razmišljaju i naši pogledi na svet i poruke se poklapaju. Odlučio sam da investiram u tu kompaniju kao suvlasnik i naša saradnja je time šira nego kada bih samo bio ambasador njihove marke", navodi Đoković.

foto: Printscreen

Novak je ove godine pomogao Staši Srbulović, našoj mladoj teniserki koja se nalazi u vrhu ranga u tenisu za nagluve i gluve da se pripremi i učestvuje na posebnom turniru koji priređuje Australijen Open.

"Staša je jako fina, draga devojčica koja sanja velike snove u tenisu. Želeo sam da joj pomognemo da se spremi što bolje, da ima dovoljno dobre uslove i može da se takmičarski bavi tenisom na međunarodnom nivou. Pokušaću da prisustvujem njenom nastupu ovde i sretnem se sa njom", kaže Novak, i završava na možda najvažniju temu u ovom trenutku:

"Treninga sutra verovatno neće biti, videćemo kada se probudim...“

Ono što funkcioniše – ne treba menjati, i ako je ovo taj šampionski ritam koji je Novak, uz pomoć mašina za oporavak, Miljana, Gorana, Marka, Karlosa i ostalih koji ga sa posebnom pažnjom okružuju ovih dana u Melburnu odredio, tako će i biti!

Kurir sport