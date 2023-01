LUDILO AUSTRALIJANACA UZELO MAHA: Srđana Đokovića povezuju s MASAKROM u Ukrajini?! Novaka više boli GLAVA nego zadnja loža

Ne stišava se bura u Melburnu zbog ponašanja oca Novaka Đokovića Srđana nakom pobede srpskog asa u četvrtfinalu Australijan opena protiv Rusa Andreja Rubljova

Tamošnji mediji naširoko se bave ovom temom, a australijski "The Age" objavio je tekst pod naslovom "Gem, set i meč protiv starijeg Đokovića", a autor Greg Baum je žrtve rata povezao sa Srđanom Đokovićem koji se nalazi 15 hiljada kilometara daleko.

„Ima najmanje 11 ljudi koji nikada neće znati da se Srđan Đoković identifikovao sa ruskim simpatizerima koji su mahali zastavama na Australijan openu. Njih 11, nevinih civila poginuli su u poslednjem ruskom bombardovanju Kijeva. Hiljade drugih u Kijevu neće brinuti o tome šta pola sveta priča ili radi. Zbijeni su na železničkim stanicama, pitaju se šta da rade za hranu, vodu, grejanje. Tamo je bilo -3 stepena prošle noći. Srđan Đoković je najmanji problem za oko 40 miliona ljudi. Oni su svakodnevno pod opsadom.

.To je kontekst u kojem se postupak Đokovića seniora mora gledati. Ruski neuspešni, ali krvavi napadi na Ukrajinu traju toliko dugo da se Zapad sve više zamara. Ukrajinci mole da sve ne zaboravi, lako je uhvatiti semantiku i simboliku i videti da je Ukrajina postala pakao na zemlji, zbog zemlje kojoj je Đoković, nesvesno, ustupio težinu svetski poznatog imena. Đoković kaže da nije mislio ništa loše i da je samo slavio sa navijačima posle pobede svog sina. Svinje! Možda mi ne možemo lako da razlikujemo rusku od srpske zastave, ali on može.

U svakom slučaju, ‘Z’ na majici to otkriva. On je rekao da je prošao rat. Dobro. Rekao je da neće prisustvovati sinoćnjem polufinalu. Takođe dobro. Ispostavilo se da bi to ionako bila ludost. Ali nije dovoljno. On bi trebalo da se ‘banuje’ (izbaci prim. aut), a ako neće, to bi trebalo da učini Teniski savez Australije. Profesionalni tenis ima sat za servis, kako bi smanjio gubljenje vremena.

Taj sat TS Australije kalibriran je godinama. Nakon potresa celog dana, TS Australije je izdao saopštenje u kojem kaže ono što je već rečeno. Nastaviće sa uklanjanjem zastava i simbola, štitiće navijače, pričaće sa igračima, zalagaće se za mir u svetu. I nastaviće da ne preduzima ništa prema ocu tenisera najvećeg imena koji je ostao na turniru, devetostrukog šampiona, najznačajniju figure u istoriji Melburn parka. Izvucite zaključak. Povezujući se sa demostrantima sa zastavom, Đoković senior ne samo da je prećutno prekršio ista pravila, već je podržao i stravično gaženje ljudskih prava. Ipak, on se i dalje ne suočava sa sankcijama.

Sinoć, Novaka je glava bolela više nego zadnja loža. Nemoguće je ne osetiti sažaljenje prema njemu. Da, on deli ljude, ali i sam je ‘podeljen’, između porodice i pravih stvari. To nije njegova greška, ali postaje dupla greška, prepreka. Đokovićev pristup ima dva perverzna ishoda. Jedan je koncentrisan na rat Rusije protiv Ukrajine. Drugi proizilazi iz još uvek nerazjašnjene debate u ovoj zemlji o tome kako se nositi sa govorom mržnje bez kršenja prava slobode govora.

Stariji Đoković je raspirio mržu, prema sebi, a ako ne i prema svojim sinovima, dao je poprilično broju navijača, koji nisu baš ‘mirisali’Novaka, da se ionako dodatno suzdrže od naklonosti uprkos činjenici da se penje na još veće teniske visine. Finale će biti igrano u senci“, stajalo je tekstu.

