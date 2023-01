ĐOKOVIĆ SE OBRAĆA POSLE TITULE: Mogu da osvojim svaki grend slem! Protiv bilo koga!

Srpski teniser, Novak Đoković, odgovarao je na pitanja novinara nakon osvajanja titule na Australijan openu.

Podsetimo, Đoković je popravio rekord pošto je osvojio 10. titulu na prvom grend slemu u sezoni, stigao je do 22. grend slem trofeja, po čemu se izjednačio sa Rafaelom Nadalom, a od ponedeljka će biti prvi na ATP listi.

Nakon emotivnih trenutaka u loži i na terenu Rod Lejver Arene, srpski teniser je stigao na konferenciju za medije.

"Veliki ponos i satisfakcija koju osećam. Kada sam ušao u boks, emotivno sam kolabirao. Posebno kada sam zagrlio mamu i brata. Sve što se dešavalo, nisam mogao da ostanem fokusiran, ali trudio sam se da idem dan po dan, Ako bih pokušao da vratim vreme unazad, ne bih sebi dao previše šansi zbog povrede. Na grend slemovima imate dane pauze između mečeva, tada možete da se odmorite i probate da sanirate povrede kako biste u dobrom stanju dočekali sledeći meč. Od četvrtog kola nisam osećao bolove, igrao sam svoj najbolji tenis u Australiji. Stvarno sam se osećao dobro na terenu, protiv Stefanosa sam znao da će to biti drugačiji meč jer sam znao kako on igra na ovom turniru i bio sam svestan izazova", rekao je Đoković.

Govorio je i o povratku u Australiju posle svega što se desilo godinu dana ranije i o ocu Srđanu.

"Dolazak u Australiju je nešto što sam želeo, ja se ovde osećam sjajno i rezultati to pokazuju. Želeo sam da budem ovde i da igram, da osvajam. Zbog prošle godine sam bio mnogo nervozniji, nisam znao kakav će biti prijem kod publike. Na kraju je bilo sjajno iskustvo, i u Adelejdu i u Melburnu. Dešavanja prethodnih dana, u vezi sa mojim ocem, nisu bila laka za mene. Morao sam da držim sve te stvari blizu, u fokusu. Ljudi oko mene su uradili sjajan posao".

Objasnio je i situaciju sa Goranom Ivaniševićem tokom drugog seta.

"Goran i ostali ljudi u mom timu... Imali smo razgovor, to je sve što se desilo. Teško je objasniti ljudima koji nisu bili u toj situaciji kroz šta se prolazi na terenu. Ja sam srećan što njih imam kao podršku".

Novak oima veliku želju da nastavi da beleži odlične rezultate na najvećim turnirima. Time je ujedno poslao i moćnu poruku svakom "izazivaču".

"Hoću da osvojim najviše moguće grend slemova, ovakvi trofeji su motivacija u fazi karijere u kojoj sam. Ne želim da se poredim sa drugim, ali je dobro biti u konkurenciji za najboljeg svih vremena. Znam koliko sam energije uložio u osvajanje trofeja, a i dalje imam mnogo motivacije. Videćemo gde će me to odvesti, nemam nameru da sada stanem. Osećam se dobro, imam dobar osećaj o tenisu koji igram. Mislim da mogu da osvojim svaki grend slem, protiv bilo koga. Ništa nije zagarantovano, mnogi teniseri žele trofeje i prvo mesto na listi. Mnogo puta sam bio u ovoj situaciji i znam šta me očekuje. Ne znam koliko godina ću igrati i na kojim grend slemovima, to zavisi i od mog stanja. Dobro je da imam podršku voljenih, da imam balans sa privatnim životom, da mentalno budem jak, da mogu da se borim za trofeje. I dalje osećam da ispred mene ima vremena".

Još malo je govorio o ocu Srđanu.

"Pored teniskih treniga potrebne su i neke lekcije o životu. Treba mi vremena i za to. Kvalitet tenisa je možda i moj najbolji koji sam igrao ovde, u rangu sa sezonama kada sam imao veoma dobra izdanja na Australijan openu. Sada ne znam koliko vremena imam ispred sebe. Što se tiče mog oca, procenili smo da je najbolje da ne bude tu. To je povredilo njega, povredilo i mene. videli smo se posle mečeva, grlili smo se. Bilo je veoma tužno i teško za obojicu. bitno je da se ja osećam dobro na terenu i da pobeđujem mečeve. Ako će nešto biti bolje za njega ili mene, uradićemo to. Na kraju smo imali dobar završetak turnira", ispričao je Novak.

