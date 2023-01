KOME SMETA TIM KOJI POBEĐUJE? SLOBODNA DALMACIJA OBJAVILA ZAPALJIV TEKST: Do kada će Ivanišević trpeti "nervoznog Novaka?"

Najbolji svetski teniser Novak Đoković dominantno je osvojio 10. jubilarni Australijan open.

I dok se svi utrkuju u čestitkama fantastičnom Novaku, hrvatski mediji se bave odnosom Đokovića i njegovog trenera Gorana Ivaniševića

Tako se u hrvatskim medijima pojavio se tekst u kojem se pitaju do kada će Goran Ivanišević trpeti živčanog Đokovića.

Hrvatska "Slobodna Dalmacija" objavila je tekst pod nazivom: "Dokle će Ivanišević da trpi nervoznog Đokovića? Incidenata je sve više, očigledno je da je nešto puklo „u centrali“.

Njihov tekst prenosimo u celosti.

"Novak Đoković osvojio je Australijan open. Nekako očekivano, odigrao je ubedljivo ceo turnir i na kraju je pomeo Stefanosa Cicipasa i tako izjednačio rekord Rafaela Nadala od 22 osvojena grend slem turnira.

Ali igra Novaka Đokovića nije baš tema. Majstorstvo je svakako ogromno, to je nesumnjivo najbolji reket na svetu, ne sada, već svih vremena. Ali njegovo ponašanje, posebno na ovom turniru, prešlo je sve granice dobrog ukusa. Novak se posle osvojene titule obratio Goranu Ivaniševiću, hrvatski as je svašta doživeo u Australiji. - Kakvo je ovo putovanje bilo za mene, moju porodicu. Ništa ne uzimam zdravo za gotovo. Znam da me tolerišeš, čak i najgore strane mog karaktera – rekao je Novak, a zatim se okrenuo Goranu, više u šali. - Zašto se smeješ. I nastavio: - Ne znam da li ćeš ikada oprostiti. Šta sam radio ove godine? I radio je svašta. Doslovno. Na humanitarnom duelu protiv Nika Kirgiosa zaigrao je Užičko kolo, konsultovao se sa publikom, a Goranu dao „otpust“ rečima: - Gorane, ne trebaš mi više.

foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

Nakon toga, tokom turnira izazvao je polemiku odlaskom u toalet, navodno bez dozvole, protiv Španca Roberta Karbaljesa Baene, zapravo se suprotstavio sudiji koji je hteo da ga zaustavi. Zatim je u četvrtfinalnom meču protiv Andreja Rubljova ponovo pobesneo i vikao na svoju ložu. Srpskom teniseru je navodno zasmetala povreda, a ni jak vetar mu nije pošao na ruku, pa je odlučio da frustracije iznese na svom stručnom štabu. - Ne mogu, vidiš li?! - urlao je besni Đoković na Gorana Ivaniševića, a u jednom trenutku drugog seta povikao: - Ne mogu, ubilo me je!

foto: Screenshot

Ništa mu nije pomoglo ni ponašanje Srđanovog oca, koji nije napravio incident na tribinama... Uglavnom, porodica Đoković je napravila predstavu malo većeg obima. Zapravo, u finalu je čak opsovao publiku koja je mislila da predugo čeka između dva servisa. Nakon finala, mnogi ljubitelji tenisa koji sve prate detaljno su secirali odnos Novaka i Gorana, mnogi smatraju da se srpski teniser prilično nepravedno odnosi prema Ivaniševiću, mnogi komentarišu da Goran tako nešto nije zaslužio. Pored toga što je sve vreme ostao uz njega, vredno je radio i rezultati se vide u Novakovoj igri. Ali ovi ispadi su pravi znak da nešto "u centrali" nije sređeno kako treba, bez obzira koliko dobar igrač bio Đoković, ispao je iz ritma. Uostalom, Goran Ivanišević je uz Džona Mekinroa bio jedan od onih koji su umeli da budu „nervozniji“, a dokle je Novak prešao tu granicu kada mu je sam Ivanišević rekao „dobro je, smiri se“. Postavlja se pitanje zašto Goran toleriše takvo ponašanje, novac sigurno nije u pitanju jer je Splićanin zaradio ozbiljnu svotu za svoju igračku karijeru. Izazov je raditi sa najboljima, Goran je tip čoveka koji se izazova ne plaši, zapravo. Ali Goran je svetsko lice, i tako nešto mu ne treba, stekao je ime i reputaciju koja otvara vrata svuda u svetu. Sigurno je da bi sutra bar deset vrhunskih igrača želelo da radi sa njim, da im bude trener, sa sigurno manje stresa i ovakvih eskapada - zaključuje "Slobodna dalmacija".

Kurir sport