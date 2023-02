ANALIZA KURIRA! SPEKTAKL U DUBAIJU: Možeš do 4:2 u pobedama, ovo meč može da bude PREKRETNICA sezone

Specijalni izveštač iz Dubaija: Vuk Brajović

Krajinović - Rubljov otvaraju večernji program 31. ATP turnira u Dubaiju - prilika da Filip resetuje sezonu?

Kada je bivao u formi i imao svoj dan, skoro da nije postojao igrač na ATP turneji koga Filip Krajinović nije mogao da pobedi ili vraški namuči, ali...

Već nekoliko godina i sam Filip Krajinović traži formu koja bi vratila punu važnost ovim rečima – a obnovljena saradnja sa Jankom Tipsarevićem početkom ove sezone bio je namenjen Tom cilju. Janko i Filip su u prvom turnusu saradnje izgledali kao dobro našretovana mašina, ali su neki porazi protiv jakih suparnika i nedostatak strpljenja tada doveli do prekida saradnje. U ovoj godini, turneja je započela četvrtfinalom u Puni - sa utiskom da je Filip mogao da prođe mnogo bolje. Australijen Open - i ponovo veliki favorit na samo početku - ali ovoga puta i bolest - sprečili su našeg igrača da demonstrira ono na čemu je radio u pripremnoj fazi.

Nastupi na Evropskoj hard-indor mini-turneji nisu pružili ni izbliza ono što je Filip umeo pre da postigne u Monpeljeu (2.kolo, Sonego 2:1) i Marseju (1.kolo - Bublik 2:0) - i sa retko kada manje kredita sada 70. igrač sveta stiže u Dubai u nameri da resetuje svoju sezonu u važnom trenutku za ostatak njegove karijere.

Protivnik u prvom kolu - braneći šampion, Andrej Rubljev - svakako nije neko ko će obradovati Filipa u prvom nastupu, iako Srbin ima bolji skor u međusobnim okršajima sa Rusom (3-2).

foto: Profimedia

U ovom rivalstvu je bilo svega I svačega - i Filipovog poraza u Dubaiju 2020 sa 6:0 u drugom setu (posle nesrećno izgubljenog taj-brejka prvog), i pobeda Filipa u srcu Moskve 2017. na Kremlin Kupu i Roterdamu 2020 - kao i na Mastersu u Rimu prošle godine. U tom smislu, jasno je da je ovaj odnos specifičan - I da na njega možda i manje utiču neki aktuelni faktori kao što je rang-lista itd.

Kao dva ovejana teniska "revolveraša" u arapskoj pustinji - Filip i Andrej će na teren izneti sve što imaju i baciti to u suprotnom pravcu - pa koga glava, srce, noge i sreća više posluže...

Šta bi trebalo da "radi" za našeg asa da bi "u gasu" dobio ovaj meč?

Prvo - da servis bude na najvišem mogućem nivou, od početka do kraja - a naročito da se izbegavaju duple greške pri početnom udarcu. Drugo - da ritern bude što više "k'a u Novaka", a da se u daljem toku poena izbegava jurcanje u omiljenom ludom ritmu Rubljova, strateški rasporede udarci I otvori teren kako bi se poremetio plan igre Rusa - što bi vodilo ka greškama i nervnoj nestabilnosti tome sklonog protivnika.

Naravno, Filip bi trebao da bude spreman za bezbroj eksplozivnih istrčavanja i promena pravaca – kako bi se što bolje namestio na željene udarce kojima bi postigao taj cilj, ali istovetno i brze i “prepredene” izlaske na mrežu i igranje voleja koji bi mu dali stratešku prednost, kratili duge razmene i dizali samopouzdanje kroz još veći spektar načina za sticanje poena.

“Kralj Serije 500” neće biti bez odgovora i u slučaju da Filipu sve ovo krene po dobrom – ali je tada strašno važno biti fokusiran, uporan, rastrčan i verovati u svoju strategiju I udarce – što bi trebalo da bude dovoljno kao što je bivalo i tri puta do sada. Poznaje Filip Andreja, i to veoma dobro – ali je ovde najvažnije – koliko on trenutno veruje u sebe i svoje mogućnosti.

Lepa je prilika i čast otvoriti “prajm-tajm” termin ovogodišnjeg 31. Dubai ATP turnira koji krasi veoma jak šampionski žreb – a još ostvariti pobedu protiv branećeg osvajaća “Srebrnog jedrenjaka” – bilo bi više od teniskog uspeha za našeg asa.

Srećno Fićo!