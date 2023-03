EKSKLUZIVNO! MEDVEDEV OSTAO U ČUDU KADA JE VIDEO IZVEŠTAČA KURIRA: Nije mogao da poveruje i odmah je ISPALIO ovo pitanje

Specijalni izveštač iz Dubaija: Vuk Brajović

Razgovori s Danilom uvek su izuzetno zanimljivi. Tako je bilo i sada. Mesto intervjua bio je Dubai, gde velikan teniskog sporta učestvuju na prestižnom turniru.

Ruski as je bio sjajno raspoložen, stoga ne čudi njegova šala kada nas je ugledao u pres-sali:

- Zar ćeš ti to da zakasniš na Novakov meč? - upitao je Medvedev izveštača Kurira pre početka razgovora.

Uz obostran širok osmeh, počela je priča. A tema Danilova omiljena - raspali po lopticama. Ne reketom, već rečima. Razlog za kritiku popularnog Medveda upravo na račun loptica. Dakle, da li se igrači tu nešto pitaju za vrstu, izradu, korišćenje loptica...

foto: Kurir sport/Violeta Đorđević

Odgovor: negativan, uz dodatak.

- Pre svega bi trebalo da znamo kako se prave, evo, ja u tom pogledu ništa ne znam. Možda bih mogao da pitam proizvođače mojih reketa, koji prave i loptice, kako se to radi, ali onda bih najverovatnije završio igrajući na samo dva turnira na kojima se koriste njihove loptice - uz smeh priča Danil, a onda uozbiljuje razgovor:

- Šalu na stranu, zaista ne znam kako se loptice prave, a svakako ne želim da budem jedini koji se javno žali na njih, tako da su one - samo moj problem. Kako retko gubim u poslednje vreme, nemam baš puno prostora za protest. Sa istim lopticama smo igrali i u Australiji i u Dohi, a sada ovde. Ipak, osetio sam kako su naglo "usporile", i pri 4-2 na njegov servis u prvom i na 3-1 u drugom ni on ni ja nismo mogli da načinimo viner. To igru svakako čini pomalo dosadnom i ne omogućava nam da uradimo bilo šta smisleno ili odvažno kako bismo stekli prednost u razmenama. A onda, kada vam iznesu nove loptice, razlika je kao nebo i zemlja; potrebna su vam dva gema da se naviknete na njih, a onda opet "umru". To je po meni čudno. Smatram da one nisu dobre za telo igrača, da doprinose povredama, a to svakako jeste važna stvar - poručio je Medvedev za Kurir.