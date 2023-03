"SA NOVAKOM - NEMA TAKVOG ZEZANJA" Medvedev iskreno za Kurir: Odao jednu TAJNU koju malo ko zna

Medvedev-ekspres je protutnjao pored Saše Bublika 6:4 6:2 – pomalo i prebrzo za (njegova) očekivanja…

Ako se u ovom danu može povući paralela između dva meča – to bi možda najlakše bilo uraditi upravo u onim u kojim su učestvovali projektovani suparnici u velikom polufinalu Dubaija u petak – Danil i Novak (6-2 6-3 protiv Grikspura).

Ipak, na momente su drugovi iz detinjstva provedenog u Rusiji prikazali dosta kvalitetnog tenisa – uz poneki egzibicioni momenat poput Bublikovog asa iz servisa ispod ruke.

Kako Danil često hvali Bublika kao “jedinstvenog” i autentičnog karaktera i duha – dopisniku Kurira je bilo interesantno postaviti pitanje teniseru koji je u ovo doba prošle godine prvi put došao do mesta broj 1 na svetu – da li postoje situacije tokom mečeva u kojima se bliski igrači “začikavaju” i o kojima kroz šalu pričaju posle mečeva - i da je imao takve momente sa Novakom, koga smatra za prijatelja?

“Sa Novakom – nema takvog zezanja. Mi smo preveliki rivali da bismo imali takav odnos – iako su njegovi glavni karijerni rivali drugi asovi poput Nadala, Federera, Mareja… Sa Novakom je svaki sledeći meč – veliki megdan, i zbog toga je to isključeno”, prenosi nam Medvedev.

“Da budem iskren, ne pričam previše sa kolegama posle mečeva – a tek tokom mečeva; kada pričamo – trudim se da to bude vezano za neke druge teme. Ja sam veoma takmičarski nastrojen, i trudim se da razmišljam o tome šta bih trebao da uradim bolje u narednom meču u slučaju poraza. U slučaju pobede – činim sve što mogu da sakrijem razloge zbog kojih sam pobedio, jer će protivnici probati da to iskoriste u narednom meču protiv mene. U redu, možda se servis ispod ruke može smatrati za duhovitu foru – jer to ne možemo smatrati “teniskim oružjem” – ali sve ostalo nije predmet nekog posebnog šaljenja. U ranijem dobu sam možda bio više sklon zezanju, ali od kada je tenis postao ozbiljna delatnost za mene – jedino što želim tokom meča je da pobedim, da ostanem koncentrisan”, kaže Medvedev, da bi nam onda ipak odao jednu veliku tajnu:

“Na neki način sam se u ovom smislu promenio – posmatrajući i učeći od Rodžera Federera, koji je svima nama bio veliki idol, ličnost sa televizije. On je umeo da bude veoma opušten i duhovit u svlačionici, nasmejan i raspoložen za šalu – ali ako odigrate neki strašan poen ili napravite uspešan potez i pomislite da će na vaš osmeh tom prilikom jednako odgovoriti ili vam dati neki znak odobravanja – grdno biste se prevarili. Pomislićete čak da je i ljut na vas – i to mi se zaista desilo sa njim. Od tada sam ozbiljan do kraja meča – a vreme za šalu je – posle”, prenosi nam ovu zanimljivu anegdotu Medvedev.

