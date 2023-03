ĐOKOVIĆ ZA KURIR O NAJAVLJENOM DOKUMENTARCU: Jelena i ja smo urednici! NOVAK OTKRIO DETALJE BUDUĆEG FILMA

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ DUBAIJA: VUK BRAJOVIĆ

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u polufinale turnira u Dubaiju, pošto je savladao 11. igrača sveta Huberta Hurkača iz Poljske sa 2:0 po setovima 6:3, 7:5.

Prvi teniser sveta je do 20. vezane pobede stigao posle sat i 23 minuta. U polufinalu Đoković će igrati protiv boljeg iz duela Rusa Danila Medvedeva i Hrvata Borne Ćorića.

U drugom polufinalnom meču sastaće se Nemac Aleksandar Zverev i Rus Andrej Rubljov.

Po završetku meča, Đoković je pričao o raznim temama.

Puno puta najavljivan i tokom Australijen Openu, dokumentarac o Novaku Đokoviću još uvek nije dobio – datum za premijeru. Shodno tome, Kurir se interesovao za vesti vezane za najavljeni kinematografski prvenac najboljeg – ali često nedovoljno dobro shvaćenog i u javnosti predstavljenog najboljeg igrača sveta. Šta se tu dešava, da li je posredi nešto veći urednički angažman nego što je možda prvobitno planirano – i da li će on moći da se posmatra kao „velika istina“ o Novaku Đokoviću? Novak priča...

„Jeste, ima dosta izmena u materijalu. U uredničkoj ulozi smo najaktivniji ja i moja supruga Jelena – i zajedno sa producentskim timom smo odlučili da ćemo morati da snimimo još neke stvari. Ipak želimo da to bude projekat urađen na najbolji mogući način. Verujte mi da ga i ja željno isčekujem, želim da izađe u javnost i da ljudi imaju priliku da ga odgledaju. Dosta ljudi me je već pitalo to isto pitanje – međutim – još uvek nije spreman. Nadam se da ćemo ispuniti cilj da bude emitovan – do kraja godine“, najavljuje Novak, i dodaje:

„Velika istina o Novaku Đokoviću? Ne, nije; nema tu previše stvari koje već nisu poznate o meni, već više skup događaja koji su važni u mojoj karijeri – pogotovo o mom odrastanju, predstavljanju mene i mog života i onoga kroz šta sam prolazio široj sportskoj publici – ali i onoj koja možda ne prati sport, ili čak da nije čula za mene. Na kraju krajeva, treba slušati ljude koji su umetnici, koji znaju kako treba da izgleda scenario dokumentarnog filma. Sa druge strane, ovaj film bi trebao da se svidi i meni i mojim najbližima i da ta priča bude dobro ispričana – iako je veoma teško staviti moju celu životnu priču u sat i po do dva“, kaže Novak. „To je dobar problem za imati – jer ćemo nakon tog filma verovatno nastaviti sa snimanjem drugih delova – ukoliko su rezultati i odjek u široj i stručnoj javnosti dobri. Hvala Bogu – ima šta da se ispriča“, zaključuje Novak.

Upitan da prokomentariše odgovor Danila Medvedeva Kuriru da – iako su prijatelji – sa njim „nema zezanja“ kada su njihovi mečevi i šta se zbiva tokom njih u pitanju, jer je njihov rivalitet veliki – Novak potvrđuje uz osmeh: „Slažem se sa njim. Teško je da se šalite na terenu kada igrate zvaničan meč. Naravno, osmehnete se tu i tamo, uvek aplaudirate i pozdravite dobar potez onog drugog - ali koliko sam ja ozbiljan, toliko je i on. Svako ima neki svoj način da izrazi spontanost na terenu, ili još češće van njega – ali ono što je bitno za obe situacije je da imamo veliko međusobno poštovanje. Van mečeva pričamo o drugim temama, ali je činjenica da je on jedan od mojih najvećih rivala u poslednjih 5 godina“, objašnjava Novak svoj odnos sa Danilom.

„Osećam da se svakim danom sve bolje osećam na terenu – igrački i fizički. Imao sam na zagrevanju blage poteškoće sa vratom, ali su to svakodnevne boljke koje se dešavaju i ništa što bi me opteretilo za meč. Drago mi je što dobro osećam loptu na terenu, uprkos tome što tu ima i nekih malih padova i što se zna da uvek može bolje u nekim elementima igre. Ipak, intenzitet mečeva iz dana u dan biva sve veći i jači, protivnici su sve bolji – i u narednom kolu će to biti Medvedev ili Ćorić. U pitanju su odlični igrači koji se trenutno nalaze u vrhunskoj formi – ali ću biti spreman za njih. Trenutno imam dobar osećaj u rukama, izvodim udarce onako kako želim...“ priča o svojoj trenutnoj formi Novak pred sutrašnje polufinale.

Novakov servis je takođe bio veoma pouzdan u današnjem meču, na šta on kaže: „Raduje me da znam da nisam imao nijednu brejk loptu protiv sebe u meču sa Hurkačem (juče samo jednu, protiv Grikspura), jer to uliva dodatno samopouzdanje – što je jako bitno protiv tenisera kao što je on. Hubert je jedan od najboljih servera na turneji, i tokom drugog seta se uglavnom šetao kroz svoje servis gemove; bilo je izuzetno teško riternirati na njegov servis. Sa druge strane, bitno je da ja budem staložen na svoje servis gemove – i onda kada je trebalo sam pronašao tu odlučujuću bekhend paralelu...“ objašnjava prvi igrač sveta.

„Svako ko se bavi profesionalnim sportom mora da poštuje ono što čine velike sportske zvezde kao što su Mesi i Ronaldo, koji su toliki niz godina u vrhu. Mesi je itekako zaslužio prošlogodišnji veliki uspeh sa reprezentacijom, i sve mogu da kažem za njih u superlativima – uz napomenu da mi je bila velika čast što sam mogao da pratim uživo taj spektakl u Kataru“, osvrće se na uspehe njegovih „generacijskih drugova“ – fudbalskih asova iz Argentine i Portugala – za kraj današnjeg druženja sa medijima.

Kurir sport