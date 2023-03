RUS SPREČIO ISTORIJU PA SE "KAJE": Žao mi je zbog Novaka i kalendarskog slema!

Ruski teniserDanil Medvedev savladao je Novaka Đokovića u polufinalu turnira u Dubaiju sa 2:0 u setovima.

To je prva pobeda Medvedeva još od onog finala US Opena 2021. godine, kada ga je onemogućio da osvoji kalendarski grend slem.

"Nisam mu te godine dozvolio da osvoji kalendarski grend slem i žao mi je zbog toga jer bih, na neki način, voleo da on to uradi. Ipak, svaki put kad igram sa njim, ja sam takmičar, nije me briga ko je sa druge strane mreže, je li to moj najbolji prijatelj, ili najgori neprijatelj, hoću samo da pobedim", kaže Danil.

Medvedev priznaje da je veliki poštovaoc lika i dela Novaka Đokovića.

"Volim mnoge stvari kod Novaka, bio je ljubazan prema meni još kad sam bio dečak, kada sam ga prvi put sreo, a tad sam bio 480. na svetu. Bio je uvek isti prema meni, nebitno da li sam broj jedan ili 480. na listi i jako ga poštujem zbog toga", dodao je Medvedev.

