MEDVEDEV RAZBIO SUNARODNIKA PA PRIČAO O NOVAKU: Đokovića pobeđujem samo kad je BROJ 1!

Nije imao puno toga da kaže o meču Andrej Rubljov – do večeras aktuelni šampion Dubaija. 6-2 6-2 govori i previše za sebe, svakako i boli – ali je činjenica da je zaista teško igrati protiv tenisera čiji servisi idu preko 200 na sat – a da pritom ulaze u teren u visokom procentu, što je naglasio i sam Rubljov kroz komentare posle meča.

Sa druge strane, svaki njegov servis gem bio je pod pritiskom, što ga je iznurivalo i stavljalo u stanje stresa – te se često odlučivao i za poprilično hazardersku strategiju izlazaka na mrežu, i to čao 18 puta.

Bez obzira na gubitak titule, Andrej je zadovoljan ostvarenim – a pogotovo ako se ima u vidu da je mogao biti eliminisan znatno ranije pre finala.

„Drago mi je da sam ostvario važne pobede ove nedelje, vratio se po prvi put u karijeri u meč posle 6-1 u taj-brejku odlučujućeg seta sa Fokinom, po prvi put pobedio Zvereva - kao i Krajinovića, od koga sam pre gubio. Imam dosta toga pozitivnog da ponesem sa sobom na američki „sving““, završava boravak u Dubaiju na „visokoj noti“ Rubljov.

Zanimljivo je bilo čuti od Andreja šta za njega znači njegov posebni odnos sa Danilom – posle izuzetno lepih reči koje su prvi put javno uputili jedan prema drugome na ceremoniji dodele:

“Što se tenisa tiče, prestao sam da mislim o drugim igračima odavno – I nastojim da se usresredim na sebe. Sa Danilom imam sjajn odnos van terena, odlično se razumemo, naše prijateljstvo je prijatno i spontano. Šalimo se na razne blesave stvari – I često kada učestvujemo na nekim turnirima zajedno – provodimo dosta vremena zajedno u opuštenom fazonu. U teniskom smislu – imam neverovatno poštovanje za njega – jer je od malih nogu bio veliki borac. I kada je imao samo jedan reket u torbi, I kada bi mu žice pukle – borio se do poslednjeg poena. Igrao bi na lobove 20 minuta samo da bi se I dalje borio i pobeđivao. Toliko klinaca u tom dobu bi skoro predavalo mečeve kada bi ka njima došao čak i jedan lob – ali ne i Danil. Jedan reket, pokidane žice, pocepane patike – šta god je druge moglo da onespokoji – njemu ništa nije moglo. Uvek je bio tu da se bori, i po tome je ostao isti – što je za mene izuzetno inspirativno”, iskren je Rubljov.

Sa druge strane, Medvedev je sijao od sreće – kao I njegov lepi “Srebrni jedrenjak” – prvenac iz Dubaija u trofejnoj riznici – u kojoj neki trofeji (kako nam prenosi) služe i kao – saksije. Pričajući o svim uspesima ove nedelje – imao je zanimljiv komentar za njegovo rivalstvo sa Novakom:

“Vidite, to je čudno; kada Novak nije broj 1 – dobije me u 6 mečeva, a kada je broj 1 – rezultat je 5:3 za mene. I zato, Novače, budi ti meni što duže broj 1… “ uz smeh napominje popularni “Medved”.

A u odgovoru na pitanje Kurira da li će sutra – s obzirom na to da je tako rano u sezoni osvojio 3 vezane titule - osećati rasterećenje, zadovoljstvo ili pritisak – Danil kaže:

“Pritisak sigurno ne, jer to je ono što igrači čine sami sebi – a ja trenutno nemam razloga to da činim, barem ne do pred sam početak sledećeg turnira – u Indijan Velsu. Želim da nastavim da “surfujem” na ovom talasu samopouzdanja – jer znam koliko to može da bude važno iz nekoliko prethodnih prilika u karijeri. Do sada sam u jednoj sezoni najviše osvojio 5 titula, a do danas imam – već tri, tako da je možda vreme da taj rekord bude oboren. Šta god bilo – sjajan je osećaj osvojiti ovaj trofej”, zaključuje Medvedev.

I veoma zasluženo, dodali bismo… U nadi da će se u poslednji čas desiti čudo koje će Novaku omogućiti da zaigra na “američkom sunčanom svingu” u Kaliforniji i Floridi – tenis koji smo imali prilike da gledamo kod dama i gospode tokom protekle dve nedelje dao nam je retko kvalitetan uvid u to – kako će ovaj izuzetno zahtevan sport izgledati u budućnosti.

Vuk Brajović / Kurir sport