TROFEJAN VIKEND ZA SRPSKI TENIS: Međedović, Đurić i Milić zablistali!

Dejvis kup reprezentativac Srbije, 19 - godišnji Hamad Međedović osvojio je ATP čelendžer u mađarskom Sekešfehervaru, pošto je u finalu pobedio Hrvata Nina Serdarušića 6:4, 6:3.

Titula u Sekešfehervaru je druga za Međedovića na čelendžerima, posle trofeja iz Lidenšajda početkom jula prošle godine. Titulom u Mađarskoj Hamad je obezbedio ulazak među 200 profi igrača na planeti, stigao je do plasmana na 192. poziciju ATP liste što mu je najbolji plasman u dosadašnoj profi karijeri

.Najbolji junior Srbije, 18- godišnji Branko Đurić osvojio je juniorski turnir iz serije J300 koji je održan u Kazablanci. Kao prvi nosilac u borbi za trofej savladao je četvrtog kosturaša, Marokanca Reda Benanija 6:4, 1:6, 6:4. Đuriću je ovo treće finale u nizu i druga titula u 2023. Prethodna dva finala odigrao je u Kairu gde je i osvojio trofej takođe iz serije J300.

Mladi teniski as Srbije, 15 – godišnji Ognjen Milić osvojio je juniorski ITF trofej na turniru održanom u Limasolu. Do šampionskog pehara turnira iz serije J100 na Kipru Milić je stigao pobedom u finalu nad trećim nosiocem, domaćim predstavnikom Andreasom Timinijem 4:6, 6:4, 7:5. Na putu do pobedničkog postolja Ognjen je kao 11. nosilac ovog takmičenja pobedio i prvog favorita u četvrtfinalu Izraelca Vladimira Bazilevskog 7:5, 6:3.

