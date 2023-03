NOVAČE, JEL SE KAJEŠ? ŠAMPIONSKI mozak ovako razmišlja - Srbin odgovorio CELOM SVETU: Ne kajem se, stvaram bolju budućnost!

Pošto nije vakcinisan protiv Korona virusa, srpski teniser Novak Đoković nije mogao da igra na turnirima u Sjedinjenim Američkim Državama, što je Karlos Alkaraz iskoristio i popeo se na vrh ATP liste.

U opširnom intervjuu za CNN, Novak je otvorio dušu o brojnim temama, a nezaobilazno je bilo da se osvrne na trenutnu situaciju.

– Ne, ne kajem se. U životu sam naučio da te kajanje samo sputava i u osnovi čini da živiš u prošlosti, a ja to ne želim da radim – rekao je Đoković i potom dodao:

– Takođe, ne želim da živim previše u budućnosti. Želim da budem koliko i u sadašnjem trenutku, ali naravno razmišljam o budućnosti, stvaram bolju budućnost. Zato čestitam Alkarazu. Apsolutno zaslužuje da se vrati na broj 1 – dodao je srpski as.

Novaku je krivo što nije mogao da učestvuje na turnirima u Sjedinjenim Američkim Državama.

– Šteta što nisam mogao da igram u Indijan Velsu u Majamiju. Volim te turnire. Imao sam dosta uspeha tamo, ali u isto vreme, to je svesna odluka koju sam doneo i znao sam da uvek postoji mogućnost da ne odem, a nadam se da će to trenutno stanje ili trenutna situacija promena za kasnije ove godine za US Open – istakao je Đoković.

Kurir sport