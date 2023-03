NI NOVAK, NI FEDERER... OVO JE NAJBOGATIJI TENISER IKADA! Težak je 2 MILIJARDE! Bio kum Breni i Bobi, ima 35 dece, pomagao Srbima

U tenisu ne postoje poznatiji brkovi, ne postoje ni bogatiji, ali potencijalno ima bahatijih. Ipak, Jon Cirijak ima životnu priču koja deluje nestvarno. U ovom trenutku se procenjuje da je težak tačno dve milijarde dolara, pa je 1.459 bogataš na svetu.

Toliko je planetarno poznat, a opet malo ko zna da je bio trener ili vodio karijere Giljerma Viljasa, Marata Safina ili Borisa Bekera.

Osnovao je Cirijak grupu koja se bavila nekretninama, automobilima i drugim finansijskim uslugama, što je učinilo da postane jedan od 100 najuticajnijih Rumuna svih vremena, ali i da ima dosta slobodnog vremena. Na sajtu „Forbsa“ o njemu, između ostalog, piše da najviše prihoduje od bankarstva i osiguranja, a njegove kompanije objedinjene su u „Cirijak grupu“.

To slobodno vreme je uvek koristio na ostvarivanje hirova - poput onog kada je odlučio da naprasno stavi plavu šljaku na mastersu u Madridu. Ili da kupuje motore. Deo je svetskog džetseta, a pasija su mu motocikli - poseduje preko 400 modela, od kojih su neki ranije pripadali Alu Kaponeu i Eltonu Džonu.

Ovaj Rumun se biznisom uspešno bavio i ranije, ali je najviše novca zaradio od devedesetih pa nadalje. Naime, Cirijak se nakon pada komunističkog režima Nikolajea Čaušeskua vratio u Rumuniju i postao zastupnik „Metro AG“, zatim i „Mercedesa“.

On je bio vlasnik licence turnira u Madridu, pa je odlučio da šljaku prilagodi televiziji i oboji je u plavo. Bio, zato što je po nekim informacijama prošle godine prodao licencu za 360 miliona evra IMG, najuticajnijoj firmi u svetu tenisa.

Jedini problem sa plavom šljakom je da niko nije računao da će biti toliko povreda. Zaista ih jeste bilo, a u Srbiji se navijači dobro sećaju kako je Janko Tipsarević tada namučio Rodžera Federera u polufinalu 2012. godine.

Poznat je i u bivšoj Jugoslaviji jer je bio kum na venčanju najpoznatijeg para bivše države. Bio je venčani kum Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića.

Interesantno je da biznismen, kako se pisalo, prema sopstvenom priznanju, ima tridesetpetoro dece, a navodno tvrdi da ta brojka nije konačna.

Cirijak sa suprugom i troje dece navodno živi u Monaku, međutim, na sajtu „Forbsa“ piše da ima dvoje dece i da je singl.

Rumun je poznat i po humanosti, pre svega jer je u rodnom Brašovu sagradio naselje u kome je smestio oko 300 napuštenih mališana, koje kompletno izdržava. Osim toga, na poziv Novaka Đokovića, donirao je 100.000 dolara za popravke kuća posle poplava u Srbiji u maju 2014. godine.

Brena i Boba i danas su bliski sa Cirijakom, koji im je 1991. godine, kada su se venčali, poklonio u to vreme jedan od najskupljih automobila, a na venčanje je stigao privatnim avionom. Brena je uvek biranim rečima govorila o čoveku koji je Živojinoviću vodio karijeru i sa kojim se dugo druže.

U prilog Breninim rečima govori i podatak da je Cirijak 2018. godine bio gost na venčanju Bobinog sina Filipa i pevačice Aleksandre Prijović.

Cirijak je znao često da bude oštar prema Đokoviću.

„Napravio je fatalnu grešku u vezi sa vakcinom, narušio je svoj imidž. Želi da bude kao Mekinro ili Nastase, ali nema potrebnu harizmu za to. Rafael Nadal je najbolji od svih. Đoković i Federer nisu toliko veliki. Nadal je čovek, osoba, ljudsko biće. I nikada ni vi, ni vaša deca nećete videti da neko osvoji jedan grend slem 14 puta kao što je on uspeo na Rolan Garosu. Ili 15, zato što će probati to da ponovi i naredne godine“, izjavio je Cirijak za portal „Clay Tennis”.

Cirijak je tokom igračke karijere u singlu osvojio samo jednu titulu i bio je 19. igrač sveta, dok je u dublu „Grof Drakula“ (jer je rođen u Transilvaniji) čak 1970. godine osvojio Rolan Garos.

