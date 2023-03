ODRŽAN ŽREB ZA DEJVIS KUP: Srbija ponovo u Valensiji za finalnu nedelju ovog takmičenja

Održan je žreb za grupnu fazu finalnog turnira Svetske grupe Dejvis kupa 2023. koja je na programu od 12. do 17. septembra 2023. u četiri grada domaćina (Mančester, Valensija, Bolonja i jedan grad u Hrvatskoj koji će naknadno biti saopšten) održan je danas u Malagi gde će se 21. do 26. novembra 2023. održati nokaut faza nakon koje će biti poznat šampion Dejvis kup takmičenja za ovu godinu.

Voljom žreba odlučeno je da Dejvis kup selekcija Srbije bude u Grupi C čiji je domaćin Valensija. Žreb je Srbiji dodelio ponovo Valensiju, kao i 2022. i ponovo susrete sa Španijom i Južnom Korejom, jedina razlika u odnosu na prethodnu godinu je treći protivnik koji je ovaj put Češka, a prošle godine bila je to selekcija Kanade.

Selektor Dejvis kup selekcije Srbije Viktor Troicki na žreb gleda pozitivno.

“Pre svega drago nam je da smo i ove godine u grupnoj fazi takmičenja Svetske grupe Dejvis kupa. U sličnoj smo grupi kao 2022, ponovo igramo u Valensiji i ponovo protiv domaćina Španije, kao i Južne Koreje koju izuzetno poznajemo. Novi protivnik je reprezentacija Češke. Smatram da možemo proći ovu grupu, ima mnogo vremena do tih mečeva, ali verujem da će svi moji igrači biti spremni da se takmiče i u dobroj formi. Siguran sam da možemo proći ovu grupu i kao biti među dve ekipe koje će se iz Grupe C plasirati na završno takmičenje u novembru koje nam je prošle godine jako nedostajalo, ali imamo novu priliku da to ostvarimo u ovoj sezoni. Ukoliko naš teniser broj 1 Novak Đoković bude u ekipi sa njim definitivno možemo stići daleko na ovom takmičenju” – istakao je selektor Troicki.

Grupa A (igraće se u Bolonji): Kanada, Italija, Švedska, Čile

Grupa B (igraće se u Mančesteru): Australija, Velika Britanija, Francuska, Švajcarska

Grupa C (igraće se u Valensiji): Španija, Srbija, Češka, Južna Koreja

Grupa D (igraće se u Hrvatskoj): Hrvatska, Holandija, SAD, Finska

Nosioci grupa na žrebanju u Malagi bili su: Kanada i Australija, kao šampion i vicešampion 2022. godine, Španija (3) i Hrvatska (4). Pobednici grupa i drugoplasirani plasiraće se u finalnu fazu (četvrtfinala, polufinala i finale) takmičenja u Malagi 21-26. novembra 2023. Žreb za Final 8 će se obaviti nakon grupne faze u septembru.

Kurir sport