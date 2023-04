SKORO MILION EVRA MOŽE DA ZARADI NOVAK ĐOKOVIĆ U MONAKU: Pravo bogatstvo čeka najboljeg svetskog tenisera u Monte Karlu

Novak Đoković s velikim ambicijama dočekuje masters u Monte Karlu, turnir koji je do sada osvajao dva puta u karijeri, 2013. i 2015. godine.

Najbolji teniser na svetu mogao bi i da pojača svoj bankovni konto, pošto pobednik turnira u Monaku dobija 892.590 evra. Titulu u Monte Karlu brani Stefanos Cicipas, koji je ovaj turnir osvajao u poslednje dve sezone.

Valja istaći da je Novak Đoković prvi favorit za titulu, pošto su igranje ranije otkazali Rafa Nadal, koji je ovde slavio čak 11 puta, i njegov zemljak Karlos Alkaraz, trenutno drugi igrač na ATP listi. Isto je uradio i talentovani Kanađanin Feliks Ože-Alijasim. Sva trojica tenisera su specijalisti za šljaku.

Međutim, Novaku Đokoviću neće biti nimalo lako da dođe do svoje treće titule u Monte Karlu, jer će za rivale imati već pomenutog Stefanosa Cicipasa, s kojim može da igra u finalu, ali i Italijana Janika Sinera ili Poljaka Huberta Hurkača već u četvrtfinalu.

U polufinalu Novaka čeka jedan od ozbiljnih rivala, a to mogu biti Danil Medvedev iz Rusije, Aleksandar Zverev iz Nemačke, Kameron Nori iz Velike Britanije i Holger Rune iz Danske. Đoković je slobodan u prvom kolu, a u drugom ga čeka bolji iz američkog duela Mekdonald - Nakašima.

Posebna opasnost preti od Danila Medvedeva jer je ruski teniser, trenutno treći na svetu, jedini as koji je pobedio Novaka u 2023. godini, i to u finalu turnira u Dubaiju, nakon što je Đoković osvojio Melburn i stigao do svoje 22. grend slem titule.

Endi Mari se posle šest godina vraća u Monte Karlo. Škot će igrati umesto Denisa Šapovalova, koji je odustao. Mari nikad nije osvojio Monte Karlo. Tri puta je igrao u polufinalu, a poslednji meč bio mu je poraz u trećem kolu 2017. od Alberta Ramosa Vinjolasa.

Pored Novaka Đokovića, od Srba će u Monte Karlu igrati Laslo Đere i Miomir Kecmanović. U prvom kolu Đere igra protiv Hurkača, dok će Kecmanović za protivnika imati Lorenca Muzetija iz Italije. U kvalifikacijama igra Filip Krajinović.

