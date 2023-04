ŠTA SE OVO DESILO U MONTE KARLU? Totalno ludilo i dva lica tenisa! OVO SE NE PAMTI!

Specijalni izveštač iz Monte Karla: Vuk Brajović

Prosto neverovatno je zvučala vremenska prognoza – da će idilično sunčano jutro za koji sat zameniti oblaci i kiša.

Ako nekome često spominjanje vremenskih uslova u teniskim izveštajima zvuči kao – sindrom meteropatije – neka se na to naviknu u naredna 2 meseca praćenja tenisa na šljaci, jer nema boljeg primera od toga koliko ona mogu uticati na jedan teniski meč od današnjeg između Đokovića i Musetija.

No – da počnemo tamo gde poštovanje sledi – od prvog meča dana u kome je Janik Siner oduševio i sebe i svoje poklonike – volšebno spasivši meč loptu protiv ovde iznenađujuće otpornog na umor Huberta Hurkača, čime je Poljak postao sedmi igrač protiv kojeg se Janik „čupao“ iz skoro bezizlazne situacije. Vukao je Hubi koliko je god mogao – ali kada ga je asketski uporni Siner napokon prelomio na kraju drugog seta – stvari su krenule „u slobodni pad“ i Janik je došao do mesta gde su ga svi videli po objavi žreba – četvrtfinalu turnira.

Onaj koga niko nije video u toj poziciji – a ipak se nje domogao i to demonstracijom teniske moći bio je Jan Lenard Štruf – koji kao da je protiv sebe imao nedovoljno budnog Kaspera Ruda u prvom setu – ubedljivo dobivši prvi set sa 6:1. Drugi set – druga priča, ali se ipak pokazalo nemogućim zadatkom za Norvežanina da tek tako okrene tok meča u svoju korist protiv igrača koji ima značajno iskustvo sa turneje – te je Nemac uspeo da kroz napeti taj brejk obezbedi svoj najbolji plasman u Kneževini – i to kao kvalifikant. Opasnost nosi ime - Štruf - ove godine u Monte Karlu, i toga bolje da bude svestan Andrej Rubljov, koji je za razliku od svoj sutrašnjeg protivnika imao teži posao u prvom setu – da bi završni deo meča okončao sa rutinskih 6:2. „Luda glava“ aktuelnog šampiona Serbia (ili Srpska) Opena ume da eksplodira kada udari na čvrsto i postojano – a to je upravo tenis koji je Nemac demonstrirao na terenima Kantri Kluba od prošlog vikenda.

Otprilike u to doba je stigla vest da „zbog ozbiljnije povrede“ Mateo Beretini predaje meč Holgeru Runeu – i malo koga je iznenadila. Italijan se u potpunosti potrošio protiv Seruldola u klasiku koji je trajao 2 sata i 26 minuta sinoć – i verovatno nije znao šta ga više boli kada se probudio jutros. Ove okolnosti izuzetno idu na reket eksplozivom Dancu – a pogotovo u situaciji mogućeg odigravanja meča njegovih protivnika u četvrtfinalu – Zvereva i Medvedeva – za kasno uveče u četvrtak ili petak ujutru.

Dok je još bilo sunca na nebu – blagosloven da to iskoristi bio je „Grčki teniski Bog“ Stefanos Cicipas – suočen sa ipak previše napetim Nikolasom Žarijem da bi Čileanac opasnije ugrozio dvostrukog branećeg šampiona Monte Karla. Ako prvi mečevi Grka nisu puno obećavali – ovaj svakako jeste, u kome je od početka do kraja savršeno izveo plan igre, odlično se kretao i nameštao na udarce – i pouzdanim servisom održavao prednost po osvojenim brejkovima na protivnikov servis. Pred Žarijem je lepa teniska budućnost ako bude marljivo radio – a uzor za to bi mogao da mu bude upravo Cicipas – i po fizičkoj i po igračkoj sličnosti.

A onda na scenu stupaju – vetar i oblaci – kao „dobrodošlica“ učesnicima trećeg meča dana na terenu Ranije III – Đokoviću i Musetiju, u njihovom 4. meču u karijeri. Efekat toga je bio kao da je neko zamenio lopticu sa krompirom (i po težini i po nepredvidivosti odskoka), podlogu učinio tri puta sporijom i vlažnijom – i vazduh težim za let loptice, čineći igru mukotrpnom i za igrače i za publiku. U tim okolnostima, a po onome što smo videli već posle prva 4 gema – bilo je jasno da će dalje ići igrač koji će volšebno uspeti da osvoji 1 gem više po setu na svoj servis, i da će brejkovi postati – standard. Poradovali smo se kada je Novak poveo sa 5-2 u prvom setu uprkos svemu – ali značajno zabrinuli kada je omogućio Musetiju skoro kompletni povratak u meč sa 5-4 i servisom za izjednačenje. Ipak, Novak još jednom „izvlači tlo“ ispod nogu Musetija – i optimizam da će se predviđano uskoro i obistiniti se vraća među Novakove navijače. Prerano – ispostaviće se.

Mnogo toga nije valjalo u Novakovoj igri – pre svega po njegovim standardima – što je jasno izražavao u komunikaciji sa svojim boksom. Ako možemo da opravdamo neefikasnost servisa vremenskim uslovima, onda svakako lošije kretanje i nameštanje na udarce, često pogrešan izbor udarca i previše neiznuđenih grešaka sugeriše da je Novak više igrao „u slobodnom letu“ nego da je koncipirao i sprovodio neku strategiju meča. Sposobnost improvizacije je svakako vrlina i u tenisu – ali ne do te mere da se ostavlja utisak da svakog sledećeg momenta sve što ispadne dobro – može da se okrene na loše, što je postalo bolno jasno početkom drugog seta – kada obojica igrača „trampe“ brejkove u prva četiri gema. Onda - Novak uspeva da malo smanji greške i povede 4-2, kada se dešava frapantna greška sudijkinje u stolici – u Srbiji od Ju Es Opena 2021 omražene Ameli Turt – koja presuđuje čistu aut loptu na osnovnoj liniji (dokazano na LED ekranima stadiona) kao dobru – protiv Novaka. U tim momentima Novak gubi volju za daljom borbom u drugom setu – i od narednih 5 gemova gubi 4 za neverovatnih 7-5 za Musetija.

Opseg tema za brigu se u tim momentima širi – a pogotovo kada Novak pada na zemlju posle jednog čudnog bekhenda, bez energije u nogama da spreči naizgled lako sprečiv pad. Da li je – pored nogu – sada već na delu i problem sa zategnutom podlakticom, pitanje je koje lebdi u vazduhu – uz ono koje je od podjednake važnosti: da li Novak ima želju da iz svog šampionskog rezervoara za ovu priliku izvuče one čudesne kvantume energije i sportskog inata da ne dozvoli Musetiju prvu pobedu u njihovim dosadašnjim okršajima – i da se u potpunosti resetuje uprkos nepovoljnim okolnostima?

I tek posle odigrana 2 gema u odlučujućem setu – napokon se dešava ono što su sve prognoze predvidele – pljusak, koji tera obojicu igrača i pune tribine u zaklon. Da li je ovaj prekid više značio Đokoviću ili Musetiju – i u kom stanju i kada će se vratiti na teren? Da li se ponavlja Rolan Garos – kada je pauza spasila Novaka od poraza?

Srećom, oblaci su se razišli – i sve odgovore dobijiamo – u narednih pola sata...

