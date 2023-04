MOGLO JE DA ODE NA OBE STRANE! Lajović otkrio šta je rekao Kecmanoviću "na mreži" posle meča, njegove reči će MNOGE oduševiti!

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se danas u finale turnira Srpska open u Banjaluci, pošto je u polufinalu pobedio sunarodnika Miomira Kecmanovića sa 4:6, 7:6, 6:4.

Nakon meča, Dušan Lajović je sumirao utiske:

- Mislim da je priprema bila drugačija, osećao sam i umor posle meča sa Novakom. Probao sam da se pripremim mentalno i emotivno da budem tu svaki poen jer sam znao da sa upalama i teškim mečom od juče neće biti najidealniji tenis sa moje strane. Neće biti kvalitetni poeni kao juče. Pretpostavio sam da će biti više neiznuđenih grešaka, ali sam to sa druge strane sebi i rekao, to je sport. Mentalno sam bio tu, u nekim trenucima je bilo teško. Bio je na korak do pobede, ali treba završiti meč. - rekao je Lajović.

Lajović i Kecmanović su nakon jednog maratonskog poena prišli jedan drugom na mreži i malo popričali.

- Ukoliko nastaviš da igraš ovako, osvojićeš sve. Rekao sam mu: ’Polako’. Završnica je bila više fizički, nego teniski. Moglo je da ode na obe strane.

Jedan od spektakularnih poena okončan je greškom Lajovića iz drop-šota. Nisam video da li je prešla ili se vratila. Bilo bi dobro da je prešla. Osećali smo se opušteno, imali smo prijatnu atmosferu u tim međusobnim razmenama. Bilo je uživanje. Neki poeni su išli do krajnjih granica. Bilo bi izvanredno da je taj drop-šot uspeo, ali dobro.

Nakon meča na terenu se pojavio i njegov pas Rio.

- On nema predstavu šta se dešava. Nisam znao da će ga izvesti. Ne provodim mnogo vremena sa njim jer ima 13 kg a dozvoljeno je osam. Obožavam da provodim vreme sa njim. I svaki trenutak koristim da provodim vreme sa njim - rekao je srpski teniser.

Još jednom je govorio o psihološkoj pripremi.

- Radio sam u prošlosti više sa psiholog, ali sam više bio fokusiran na teren. Sada sam više fokusiran na to da budem dobro. Postavio sam te prioritete i samim tim što mi je to cilj... Uvek je bio konflikt između tenisa i toga kako se osećaš. Nekako sam sada zamenio tu tezu i postavio mentalno zdravlje na prvo mesto. Ako sam tu onakav kakav želim da budem, onda ću i na terenu davati maksimum. I to jeste pravi način gledanja na stvari - zaključio je Lajović.

Kurir sport