PROVOKATIVNA TENISERKA OPČINJENA NOVAKOM: Zaspala sam uz njegov glas u sobi! Đoković je moj, on me inspiriše!

Atraktivna rumunska tensierka Andrea Prisakarju više puta javno je isticala da je najbolji teniser sveta Novaku Đoković njena najveća inspiracija.

Rumunka nikada nije krila da je opčinjena srpskim asom.

Andrea je u popularnom teniskom podkastu "Match point Kanada" odgovarala na zanimljiva pitanja fanova, od koji su mnoga bila vezana upravo za srpskog asa.

"Đoković mi je stalna inspiracija. Jedan je od retkih koji zaista pomaže teniserima iz Srbije. On ih zapravo sponzoriše. Neverovatno je šta radi, nemam reči da ga opišem. Mislim, mnogo puta je i meni spasao karijeru", otkrila je popularna "ratnica" iz Rumunije.

Andrea je otkrila da je često pred spavanje gledala Novakove snimke na Jutjubu.

"Kada sam bila junior tražila sam njegove snimke na Jutjubu. Samo sam gledala i gledala i zaspala sa njegovim glasom u sobi. Budila sam se zbog toga i opet iznova gledala snimke. Dakle, on je definitivno neverovatan. Svaki dan me inspiriše, on je moj - šampion, broj jedan. Odrasla sam gledajući njega, živa je legenda i za mene je ispred svih", rekla je Rumunka.

Jedan navijač iz Sjedinjenih Američkih Država pitao je teniserku da li je zaljubljena u Novaka Đokovića.

"Bože, da li je ovo pitanje stvarno? Ovaj čovek me je u suštini "odgajio". Kako možete to uopšte da me pitate? Odrasla sam gledajući ga na TV! Zar ne možemo da cenimo druge ljude ovih dana samo zato što možemo? On je jedan od mojih izvora inspiracije! Nisam se zaljubila ili slično. To je prosto divljenje i fasciniranost njegovim radom", poručila je Andrea.

