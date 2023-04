ĐOKOVIĆI ZANEMELI POSLE UVREDA DODIKA: Srđan nikad kraći u komentaru

Snimak na kome se čuje kako predsednik Republike Srpske Milorad Dodik vređa Novaka Đokovića i članove njegove porodice u studiju RTS-a postao je vrlo brzo viralan na društvenim mrežama.

Dodik je komentario dešavanja na nedavno završenom Srpska openu u Banjaluci. Nakon što se snimak pojavio, Dodik se oglasio i uputio javno izvinjenje.

Za sada se Novak Đoković nije oglašavao, ali jeste njegov otac Srđan Đoković. On je na pitanje portala "N1" kratko odgovorio:

"Nemam komentar".

Podsetimo šta je rekao Dodik.

"Mogu ti reći ovi Đokovići su malo teški u p...u materinu. Uff... Znaš, to sve ljudi doživljavaju na emociju, al' kad uđeš u posao, au... Ciganija poprilična mogu ti reći. Oni saradnici njihovi, to... On (Novak Đoković prim. nov.) izgubi u četvrtfinalu. A mi sve bazirali...", istakao je Dodik tokom neformalnog razgovora sa voditeljem emisije "Oko" Gorislavom Papićem na RTS koji je na kraju završio na društvenim mrežama.

Milorad Dodik je u javnom izvinjenju poručio:

"Žao mi je što sam ovim povodom doživeo razočarenje u RTS. Nastaviću da poštujem i uvažavam uspeh neponovljivog Novaka Đokovića i da kao i do sada poštujem i cijenim njegovu porodicu. Završićemo sve dogovore u vezi sa turnirom ‘Srpska open’. Drago mi je što sam upoznao menadžerske i rukovodeće sposobnosti Đorđa Đokovića i ostajem veoma zahvalan na činjenici da je turnir ove godine održan u Banjaluci. Izvinjavam se ako je spekulativni prikaz na mrežama povredio članove porodice Đoković. Mene jeste. Hvala RTS-u za moju neprospavanu noć. Ne mogu da verujem da su to uradili na ovako gnusan način. Kao iskreni poštovalac Novaka Đokovića i kao tenisera i kao čovjeka, želim svu sreću njemu i njegovoj porodici. Srđanu i Đorđu uspeh u svemu", poručio je između ostalog u svom izvinjenju Milorad Dodik.

