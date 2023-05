ĐOKOVIĆ GUBI PRVO MESTO POSLE RIMA: Novaku ugroženo i drugo mesto uoči Rolan Garosa! Ovo mora da se desi!

Srpski teniser Novak Đoković započeo je u ponedeljak 386. nedelju na vrhu ATP liste.

Upisaće i 387. naredne sedmice, ali je gotovo izvesno da posle mastersa u Rimu neće biti na prvom mestu.

Đoković sada ima 6775 bodova, samo pet više u odnosu na Španca Karlosa Alkaraza. I tu nastaje problem po Novaka, pošto na mastersu u Rimu, koji se igra do 21. maja, brani titulu, odnosno 1000 bodova. Čak i da osvoji titulu, to Novaku ne garantuje ostanak na čelu ATP liste, pošto Alkaraz prošle godine nije nastupio u glavnom gradu Italije i samim tim ne brani nijedan bod. Jedina mogućnost da Novak ostane na čelu jeste da odbrani titulu, a Alkaraz otkaže učešće, što je malo verovatno pošto je Španac u sjajnoj formi i ima pet titula na poslednjih šest turnira.

No, to nije sve. Novak u Rimu mora da brani i drugo mesto na ATP listi. Danil Medvedev trenutno ima 5330 bodova. Jedina opcija da Rus preskoči Đokovića jeste da stigne najmanje do polufinala Rima, a da Novak ne ode dalje od četvrtfinala.

Sezona na šljaci se završava Rolan Garosom, koji se igra od 22. maja do 11. juna. I Novak i Karlos su prošle godine stigli do četvrtfinala, dok je Medvedev ispao u četvrtom kolu.

Sva je prilika da će sezonu na travi Novak Đoković dočekati na drugom ili trećem mestu, ali u nastavku sezone srpski as ima dobru priliku da se vrati na prvo mesto i dođe do magične cifre od 400 nedelja na prvom mestu.

Kurir sport