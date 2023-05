ZA PET DANA ZARADILA 4.500 DOLARA NA ONLIFANSU: Šampionka Vimbldona otkriva zašto je napustila tenis i kako je UGRADILA SILIKONE

Ruskinja Sofija Žuk ušla je u teniski svet sa 15 godina kada je 2015. osvojila Vimbldon.

foto: Printskrin/Instagram

Bila je teniska senzacija, predviđali su joj veliku budućnost, jer nikada pre toga nije igrala na travi. Nažalost, lepa Sofija nije napravila veliku karijeru, napustila je tenis pre nego što je napunila 20 godina.

Pre nekoliko meseci postala je ponovo glavna vest. Ne zbog sportskih rezultata, već zbog toga što je otvorila profil na mreži Onlifans, na kojoj deli golišave fotke i zarađuje veliki novac.

foto: Rob Prange / Shutterstock Editorial / Profimedia

Komentari su bili različiti. Neki su je podržali, a neki osudili sve to što ona radi. Zanimljivo, na pojedinim ruskim portalima lično je odgovarala svojim kritičarima.

U razgovoru za portal ruski portal Sports ispričala je zašto je zamrzela tenis, kako je skoro izgubila vezu sa majkom i kako je zaradila za veštačke grudi i zašto je počela da radi na Onlifansu.

- I dalje me neki ljudi doživljavaju kao teniserku. Ali, ja sam karijeru završila 2019. godine. Tenis je prošlost. Sada sama vodim dva preduzeća, a jedan delim sa mužem Sergejom. Posedujem kompaniju za iznajmljivanje automobila i vozni park, kao i kozmetički salon. A moj muž i ja imamo zajedničku kompaniju koja pomaže u izradi dokumenata. Imam potpuno drugačiji život - rekla je Sofija Žuk.

O tenisu kaže.

- Volela sam tenis dok sam bila klinka. Kako sam rasla, tako je rastao i pritisak. To me je i nateralo da odustanem. Kada sam 2018. odigrala svoju prvu profesionalnu sezonu i kada sam videla na šta mi se život sveo, odlučila sam da tako ne želim da živim.

Usledila je i svađa sa majkom Natalijom.

- Mama je bila non-stop sa mnom. Kada sam joj rekla da prekidam karijeru u 19. godini naljutila se na mene. Napustila me je i rekla mi je da ću se kajati zbog svoje odluke. Dve godine nismo razgovarale i svaki naš susret bi se završio svađom. Ona je sada shvatila koliko je grešila, da nije dobro što je htela da upravlja mojim životom.

O probelima sa roditeljima otkriva.

- Sav novac koji sam zaradila u tenisu išao je na račun moje majke. Kada sam odlučila da završim karijeru imala sam jedan automobil i oko 20.000 dolara na maminom računu. Kada sam krenula sama nisam imala novca. Spavala sam u automobilu, čak nisam imala para za benzin. Ali, naučila sam da budem strpljiva i da se ne plašim.

Ostala je da živi u Americi, u Majamiju.

- Radila sam kao vozač u jednoj agenciji za iznajmljivanje automobila, a onda i kao menadžer. Bila sam na poslu po 18 sati, sedam dana u nedelji, kući sam dolazila kao isceđen limun. Pila sam energetska pića, jela čips i čokoladice. Razbolela sam se i dobila pankreatitis.

Objasnila je kako sada živi.

- Kao rezultat toga, sada ne mogu da jedem 80 odsto hrane. Mlečne proizvode, šećer, ugljene hidrate, sosove, ništo slatko, ništo previše kiselo. I pre svakog obroka treba da popijem lek, inače je rizik od napada veoma jak. Bolovi budu nesnošljivi, počinjem da se gušim. I ogroman bol u stomaku. Svaki put se oprostim sa životom.

Posle toga je upoznala svog muža Sergeja, koji je Rus iz Moskve, stariji je od nje 20 godina i pomogao joj je da stane na noge. Otkrila je Sofija kako se odlučila na veštačke grudi.

- Probudila sam se jedno jutro i pogledala u ogledalo. Poželela sam da imam veće grudi. Rekla sam to svom mužu, a oni mi je rekao da slobodno uradim ono što želim. Otišla sam na kliniku i zakazala operaciju. Platila sam u kešu, 7.400 dolara. Ovde devojke ugrađuju grudi uglavnom na kredit.

Aktivna je na društvenim mrežama, posebno na instagramu gde je prati više od 167.000 ljudi, ali i na Tik-Toku sa više od 20.000 pretplatnika.

- Društvene mreže vodim čisto iz zabave, nemam nikakvu korist od njih.

Otkrila je i kako je pokrenula profil na Onlifansu.

- Postalo mi je interesantno, da budem iskrena, da saznam koliko se tu može zaraditi, za nedelju dana bez ikakvog golog izopačenog sadržaja. Bez seksualnih poruka, ništa. To je zaintrigiralo mene i mog muža. I zaradila sam 4.500 dolara za pet dana.

Objašnjava Sofija da je bila iznenađena.

- Ne razumem. Nisam ništa uradila, nisam pokazala golotinju. Ništa uopšte. Samo u kupaćim kostimima, kao na Instagramu. Ljudi to plaćaju, daju 20 ili 30 dolara, ja podignem na 100, oni plate. I tako je ispalo 4.500 dolara. Ne radeći ništa.

Porno sadržaj ne planira da plasira.

- To rade Amerikanke. Rusko vaspitanje je ipak drugačije.

Otkrila je i da joj teško padaju komentari.

- Govorim iz sopstvenog iskustva. Ovde sam upoznala devojku koja se bavi prostitucijom. Prekrivena je zlatom i dijamantima jer ima bogatu porodicu. Pitala sam je zašto je odabrala da se time bavi. Ona mi je rekla da joj je tako lakše, jer zaradi za dan 3.000 dolara, koliko ja grbavim nedelju dana na svom poslu. Pitala sam je kako sve to radi. A, ona mi kaže, da zatvori oči i pretvara se i stenje nekoliko minuta. I to je to - objasnila je Sofija Žuk, nekadašnja teniserka.

