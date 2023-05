TAMO NISAM MOGAO PROZOR DA OTVORIM! Novak ponovo o PAKLU kroz koji je prošao u Australiji - otkrio da je razočaran u mnoge kolege!

Srpski teniser Novak Đoković ostvario je dve pobede na Mastersu u Rimu, a italijanski mediji iskoristili su priliku dok je tu da porazgovaraju sa njim o nekim veoma važnim temama.

U intervjuu za "sportmediaset", Đoković se osvrnuo na haos kroz koji je prošao u Australiji, i ponovo je izneo svoj stav što se tiče vakcinacije protiv korona virusa.

- Ja nisam antivakser i nikad nisam rekao da jesam. Ja sam za izbor, branim slobodu izbora, slobodu odlučivanja šta ćete da ubrizgate u svoje telo, a šta ne. Jednom sam to objasnio BBC-ju po povratku iz Australije, ali su tada eliminisali mnoge rečenice. One koje nisu bile zgodne. Tako da više nikad govorio o ovoj priči - počeo je Đoković.

Otkrio je Novak šta je sve doživeo u Australiji prošle zime.

- Kakvo je to mesto gde su me držali? Zatvor. Nisam mogao da otvorim prozor. Ostao sam manje od nedelju dana, ali sam zatekao tamo mlade ljude, ratne izbeglice, koji su bili tamo jako dugo. Moj slučaj je služio da ih rasvetli, skoro svi su oslobođeni i to me teši. Mladi Sirijac je tamo bio već devet godina. sada je u SAD. Kada se vratim ovog leta, želim da ga ponovo nađem i vidim na US openu. Osećam se povezano s njim - kazao je srpski as i potom dodao:

- Australijski sudija je prihvatio moju žalbu, ali me je ministar za imigraciju, koji ima ovlašćenja da deportuje koga hoće bez razloga, izbacio iz zemlje. Ali ja nisam prekršio pravila. Ušao sam u Australiju sa potrebnim i ispravnim dukumentima. Imao sam kovid i izlečio se. Poštovao sam pravila i nikoga nisam ugrožavao. Ipak, odjednom sam postao politički slučaj, ovaj koji je ugrozio svet. Sistem, čiji su mediji deo, zahtevao je metu koja je bila suprotna mejnstrimu. A ja sam to postao. Dali su mi etiketu "no vax", potpuno lažnu stvar zbog koje mi je i dalje muka. Stavljen sam u sredinu, izdvojen kao "perosna non grata." Našao sam se sam i osećao sam se kao ovca okružena sa 20 vukova. A sam čovek nema šanse protiv velikih medija. Međutim, brzo sam to zaboravo. Fokusiran sam na pozitivne stvari. Imao sam kovid po drugi put. Uvek sam prihvatao pravila, nisam mogao da idem u SAD ni nisam otišao. Odustao sam od dva US opena da bih ostao dosledan sebi. Potom sam se vratio u Australiju i pobedio. Ali sam bio razočaran, od strane medija i mnogih kolega. Kada je pola protiv vas, onda vidite pravo lice ljudi. I mnogi od njih su okrenuli glavu, mnogo igrača i poneki organizator - rekao je Novak Đoković.

Podsetimo, Novak je pobedio juče Grigora Dimitrova sa 2:1 u setovima i tako obezbedio plasman u osminu finala Mastersa u Rimu.

Kurir sport