KAKO JE ĐOKOVIĆ ULEPŠAO BEKERU ŽIVOT U ZATVORU! Ispovest legendarnog Nemca: Ovako je Novak pomogao prijatelju najtežim trenucima

Otkako je izašao iz zatvora zbog prevare s finansijama i porezom, Boris Beker se znatno ređe pojavljuje u medijima u odnosu na period pre odlaska nego što je završio iza rešetaka.

Legendarni Nemac pažljivo bira za koga će pričati i kome će dati intervju, a pet meseci nakon izlaska iz zatvora, Beker je govorio za ugledni britanski "Gardijan".

Prisetio se perioda koje je proveo kao zatvorenik, a neizbežan je bio razgovor o Novaku Đokoviću čiji je bio trener.

Otkrio je Beker da je od čuvara imao pomoć pošto je dobio dozvolu da gleda finale Vimbldona u kojem je Đoković pobedio Nika Kirjosa čime je stigao do sedme titule na ovom turniru.

"Bio sam jako emotivan kada se to dogodilo. To je bio fantastičan podvig, a budući da se radi o mom prijatelju, veoma me je razveselilo", poručio je Boris Beker i tako otkrio da je Novak i njegov rezultat pomogao da mu se popravi raspoloženje u teškim danima.

Nastavio je čuveni nemački teniser, koji je i sam osvojio šest grend slem trofeja, da priča o Đokoviću i onome što ga očekuje, a to je Rolan Garos.

"Bilo bi glupo otpisivati ga. Zemlja nije njegova najbolja podloga, ali u zadnjih nekoliko godina uspeo je da ulovi formu baš za Rolan Garos. Sve dok je zdrav i dok želi da igra, uvek će da bude jedan od favorita za osvajanje grend slema".

Dodao je Beker i da srpski teniser ne dobija ljubav i poštovanje koje bi trebalo da mu pripada kao igraču i kao osobi.

"On je vrlo otvoren, komunikativan čovek koji ponekad deluje kao teniska mašina. Ali kada nije na terenu, prilično je šarmantan. S njim možete da razgovarate o poslu, politici, muzici, dobar je dečko. Takođe je i pravi teniski istoričar. Shvata ko je bio ovde pre njega i želi da ostavi svoj trag. To je već i učinio. Uz sve to je i perfekcionista, kao uostalom i sve superzvezde. Želi da odigra savršen meč, što se možda dogodilo jednom ili dvaput u njegovoj karijeri", zaključio je Boris Beker.

