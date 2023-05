DA LI JE OVO SUROVA ISTINA O ĐOKOVIĆU?! Legendarni Mekinro odgovarao Špancima na pitanja o Nadalu, a evo šta im je rekao o Novaku

Legendarni teniser, Džon Mekinro, podigao je glas zbog načina na koji se javnost ophodi prema Novaku Đokoviću.

Čuveni Amerikanac, koji već neko vreme radi kao komentator i analitičar, govorio je o predstojećem Rolan Garosu. Najpre je pričao o situaciji u kojoj se nalazi Rafael Nadal koji zbog povrede neće igrati u Parizu.

"Kada je bio tamo, o njemu se pričalo samo kao o favoritu. Sada ima osam onih koji mogu da pobede. Tačno je da je Đoković slavio dva puta. U idealnom slučaju, Rafa bi igrao na visokom nivou i neko je morao da pokaže da je bolji od njega u takvim okolnostima. To je ono što su ljudi želeli da vide", rekao je Mekinro za špansku "Marku" i dodao:

"Ne bih se usudio da kažem da neće moći ponovo da pobedi na Rolan Garosu posle svega što je tamo uradio. Sve dok igrate, imate mogućnost. Podseća me na Lebrona Džejmsa, koji nastavlja da pokazuje da je sjajan igrač, ali na kraju utakmice sve to počinje da ga košta. Previše je očekivanja od njega, već ima godina. To će se desiti i Nadalu, od njega se uvek očekuje najviše. Da vidimo šta će biti, sledeće godine puni 38 godina".

Da li Nadalov izostanak znači da će Novaku u Parizu biti lakše da dođe to trofeja?

"Mislim da će i on suočiti sa tim na isti način, znajući da ima mnogo više tenisera koji mogu da osvoje trofej. Imaće rivale poput Alkarasa, Runea... Medvedev igra dobro, pobedio je u Rimu. Važan će biti i žreb. Valjda Novak neće biti u Alkarasovoj polovini. Sve je zanimljivije zbog činjenice da Medvedev stiže kao broj dva".

Kako je trijumfovao na Australijan openu, Mekinro smatra da bi Novak mogao čak i da dođe do sva četiri grend slem trofeja u sezoni.

"Opcije postoje naravno. Njegov izazov je da bude najbolji u istoriji i osvoji više grend slem titula nego bilo ko drugi. On je izgleda jedini koji je spreman da obori još rekorda. U poslednjih godinu i po dana je imao i lepih i komplikovanih trenutaka".

Na kraju je poručio da Novak ne dobija poštovanje koje je zaslužio kada je odgovarao na pitanje ko će biti pod najvećim pritiskom na Rolan Garosu.

"Teško je reći, ali Alkaras je nov, taj koji je doneo svežinu, naelektrisan tenis. Ima takvu ličnost da svi žele da pobedi. Ima 20 godina i već je postao ambasador našeg sporta. Đokoviću nije ukazano poštovanje koje zaslužuje. Možete biti saglasni sa njim ili ne", zaključio je Mekinro.

