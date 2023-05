"NE ZANIMA ME ŠTO ME MRZI" Slavna teniserka pred okršaj sa Ukrajinkom: Teško im je da pruže ruku Ruskinjama i Beloruskinjma!

Voljom žreba u prvom kolu Rolan Garosa snage će odmeriti Beloruskinja Arina Sabalenka i Ukrajinka Marta Kostjuk.

Ovaj meč privukao je ogromnu pažnju zbog specifičnog odnosa u kom se trenutno nalaze države iz kojih dolaze pomenute teniserke.

Iako beloruski i ruski sportisti nemaju apsolutno nikakve veze sa ratom u Ukrajini, ogorčena teniserka Marta Kostjuk ih posmatra kao neprijatelje.

"Nije važno da li me ona mrzi", kaže Sabalenka koja nema nameru da se bavi stvarima koje nemaju veze sa sportom.

Marta Kostjuk ne krije netrpeljivost koju oseća prema koleginicama iz Belorusije i Rusije.

"Pokušavam da ne mislim na negativne stvari. To me en dotiče. Nije važnoda li me ona mrzi! Ne mogu ništa protiv toga. Uvek će postojati ljudi koji me vole i oni koji me mrze. Ako me mrzi, ne želim da uzvraćam", poručuje druga teniserka sveta.

Kostjuk na mečevima odbija da se rukuje Ruskinjama i Beloruskinjama. Prošle godine na US openu nije pružila ruku Beloruskinji Azarenki, a nakon trijumfa u Ostinu ignorisala je Ruskinju Varvaru Gračevu.

"Što se tiče rukovanja, to i mogu da razumem. Teško im je da pruže ruku Ruskinjama ili Beloruskinjama - ali kakvu poruku žele da pošalju kući", pita se Sabalenka.

